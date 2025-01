'La Región funciona de la mano de López Miras', por Joaquín Segado Martínez

2024 fue un año de récords para la Región de Murcia. Nuestra economía no solo creció por encima de la media nacional, sino que además fue la que más lo hizo. Ahora trabajan casi 700.000 personas en la Región, la cifra más alta de nuestra historia. Además, las previsiones apuntan que no vamos a frenarnos en 2025: el último informe del servicio de estudios del BBVA nos dice que la Región de Murcia crecerá un 2,7% en 2025, y, por tanto, vamos a seguir estando este año a la cabeza del crecimiento nacional.

Además de las cifras de crecimiento económico, creación de empleo y bajada del paro, el incremento de autónomos y empresas, el aumento de las exportaciones y las cifras del turismo muestran la fortaleza económica de una Región que funciona.

La fórmula del éxito se resume en tres ejes: impuestos bajos, simplificación administrativa y seguridad jurídica. El Partido Popular y el Gobierno de Fernando López Miras creen en la libertad económica, y la ejercen. Al contrario que el Gobierno de Sánchez, desde la Región de Murcia no señalamos a quienes arriesgan para crear empleo y oportunidades. Es más: queremos seguir siendo la mejor de las regiones para transformar una idea en una empresa. Y, frente a un Pedro Sánchez que ha aprobado nada menos que 93 subidas de impuestos, los ciudadanos de la Región se benefician de bajadas de impuestos y 17 deducciones fiscales autonómicas.

Pero no nos conformamos con haber alcanzado unos registros que hace no mucho parecían imposibles. Debemos seguir trabajando para que la Región de Murcia continúe avanzando. Y, frente a un Gobierno de Sánchez ocupado en sobrevivir como sea, tapar su corrupción y escapar de la Justicia, el objetivo del Gobierno de López Miras no sigue siendo otro que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región y poner soluciones a sus problemas.

Entre ellos, sin duda, el de la vivienda, materia en la que la Región ha sido pionera en medidas que facilitan su acceso, en especial a los jóvenes. El Gobierno regional ya trabaja en un modelo innovador de vivienda protegida en suelo público para jóvenes y clases medias, con precios asequibles. Un nuevo modelo que agilizará trámites para que los beneficiarios puedan acceder cuanto antes a su nuevo hogar.

El Gobierno regional también tiene muy claro que debe preparar a la Administración para los retos tecnológicos que nos depara el futuro inmediato. La I Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región de Murcia va a englobar los ejes más importantes para los ciudadanos en su relación con la Administración. Relacionado con esta materia, también se publicará una nueva orden que regulará la enseñanza digital en la Región de Murcia y eliminará el uso de pantallas en Matemáticas y Lengua hasta 5º de Primaria.

El diálogo con la sociedad para alcanzar grandes pactos y consensos que beneficien a todos va a continuar siendo el distintivo del Gobierno regional. El plan de financiación plurianual de las universidades públicas, producto de un acuerdo histórico, va a ser el respaldo de la próxima Ley de Universidades, que ayudará a la estabilización del talento investigador, asegurando una reserva del 15% en la oferta de empleo público a personal procedente de programas de excelencia investigadora.

Además, se cerrará próximamente con todas las entidades del sector el VI Pacto por la Economía Social, en un año en el que Murcia ha sido designado como capital de la economía social. También se firmará el segundo Pacto Regional contra la Violencia de Género, que esperemos cuente con el mayor respaldo social, porque frente a la lacra de la violencia machista no debería haber fisuras.

A pesar de que no recibimos del Gobierno de Sánchez precisamente el trato de favor que obtienen otras CC AA, la Región de Murcia funciona. Y va a seguir avanzando de la mano de López Miras.

Suscríbete para seguir leyendo