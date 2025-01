¿Por qué ocultan la identidad de agresores inmigrantes?

El ataque despiadado a un vecino de Murcia, que paseaba por una zona donde merodean inmigrantes ilegales, ha causado tanta indignación como el silencio de las autoridades sobre el origen (magrebí o africano) de la banda de agresores.

También vimos esa actitud de ocultamiento en Alemania con las violaciones masivas de Nochevieja, y en Inglaterra, donde ha tenido que venir Elon Musk para destapar los crímenes (contra adolescentes de raza blanca) porque los atacantes eran de procedencia paquistaní. En todas partes prolifera el silencio cómplice ante las fechorías cometidas por colectivos «vulnerables» islamizados.

El resentimiento contra la civilización occidental motiva todo tipo de masacres en suelo europeo. La quema de iglesias, los secuestros exprés, el degollamiento de sacerdotes, los disparos a escritores de la revista Charlie Hebdo y el atropello de transeúntes son ejemplos del mismo fenómeno. Muchos inmigrantes desarraigados consideran que su conducta criminal tiene premio como acto de guerra yihadista o atentado de reparación anticolonial.

La mentalidad europea reseteada nos incapacita para ver los golpes que recibimos. En medios progresistas e incluso en ambientes cristianos no se considera «racista» la agresión de un inmigrante a un español, no se entiende como muestra de odio el ataque de un refugiado a la sociedad que lo ampara. La mentalidad ‘woke’ impide calificar de insana la conducta de los recién llegados que no soportan nuestro fundamento cultural, étnico y político.

La izquierda ha logrado que veamos xenofobia o fascismo en el señalamiento de este problema. Pero repudiar la política migratoria es un acto de legítima defensa de un pueblo amenazado en su forma de vida. Los ataques no son casos aislados cuando se inscriben en el proceso de autoconciencia de un colectivo invasor que está ajustando cuentas con la sociedad europea. Por eso las lesiones en Murcia, las violaciones en Colonia o los machetazos en Londres se cometen con la ocultación sistemática de la identidad de los perpetradores.

Estamos ante una política de silencio orquestada por dirigentes del rojerío de género climático y los jefes del liberalismo progresista. No quieren noticias sobre las agresiones y la identidad de sus autores para evitar sentimientos de rechazo al tipo de inmigración que ellos han alentado. Y también para frenar el voto para la «extrema derecha», que avanza imparable entre jóvenes y trabajadores, por hablar claro sobre esta invasión y la catástrofe del relevo demográfico.

Lamentablemente el orden social ha embarrancado en un punto donde no resulta posible mantener el esquema de libertades para todos a cualquier precio. La libertad en las democracias liberales siempre se había articulado como un derecho de los ciudadanos frente al poder regulatorio y represivo del Estado y las administraciones públicas.

Pero la inmigración masiva ha cambiado el régimen con una nueva referencia para entender la realidad en la calle: la peligrosidad social. Ninguna sociedad puede desear la entrada de agresores, algunos sacados de presidios e incluso de manicomios, mantenerlos subsidiados y luego dejarlos sueltos de forma deliberada pretextando razones humanitarias. El resultado del experimento es el dominio de pandilleros que consideran el territorio urbano como un coto donde es posible asaltar a todo el que no sea capaz de defenderse por sí mismo.

Recordemos que con el derecho a portar armas cada uno gestiona su propia seguridad ante la imposibilidad de que el gobierno la garantice. Pero la democracia europea es la historia de ciudadanos que pueden sentirse libres y seguros incluso cuando van desarmados. Y esa confianza tiene su origen en la eficacia de los servicios policiales para proteger, servir e informar de las amenazas. Sin embargo, cuando se oculta el origen del peligro, cuando las autoridades callan la identidad de los agresores, se desvanece la esencia de la democracia y se pudre el sentido del orden público.

Europa no puede dilapidar sus valores fundamentales. El más básico consiste en no estar a merced de bandoleros al acecho de personas y bienes. En nuestra civilización no podemos compartir el espacio público vital con vagos y maleantes apostados en paseos y calles, controlando el ambiente urbano como si fuera un ecosistema selvático. El fracaso de esta política migratoria de las élites dirigentes equivale a la muerte de las democracias europeas a manos de su propia torpeza.

No aceptamos que los políticos encubran el origen de los depredadores que nos atacan con un salvajismo antes desconocido. Es cierto que esa ocultación quiere evitar el hundimiento de la política de fronteras abiertas. Pero ese malicioso borrado de datos e identidades no podrá abortar la llegada de una fuerza nueva, de inspiración social y patriótica, que custodie las puertas de la nación como si fueran las de nuestra propia casa.

