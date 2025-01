¿Por qué el PP prefiere que Lucas no gane las primarias del PSOE en la Región?

María González Veracruz y Francisco Lucas. / PSOE

Para mí es evidente. La respuesta es porque la opción que representa Lucas es futuro.

Antes de que Francisco Lucas presentara su candidatura recibí su llamada. Una llamada sincera y determinada. La primera en siete años desde el ámbito interno, orgánico, de la Región de Murcia. Conectamos.

Fue un momento de shock, lo tengo que reconocer. El planteamiento que me hizo el candidato era un cambio radical frente a lo que habíamos vivido en los últimos siete años. Tuve claro, después de largas conversaciones, que tenía que implicarme por mi querida Región y que tenía que estar en el proyecto; como he estado siempre que me lo ha pedido mi partido, en los mejores momentos y en los peores también.

Lo que nos une es la convicción de que necesitamos construir la mejor de las alternativas para la Región de Murcia. Una alternativa con toda la credibilidad de las políticas del Gobierno de España y las referencias locales. Tenemos la convicción de que, unidos y recuperando el mejor talento, somos capaces de conseguirlo.

Queremos cambiar las dinámicas del PSOE en la Región de Murcia, por eso este es un proyecto de cambio profundo, para cambiar la Región. Somos un partido de gobierno, con mucha historia y con mucha trayectoria.

Queremos hacer algo grande, hacer historia. Vamos en serio.

Nuestra tierra necesita otro modelo de acción desde el Partido Socialista, otra oposición más constructiva. Necesitamos «trabajo, trabajo y trabajo», el que vamos a hacer en cada municipio, junto a los alcaldes y alcaldesas y a los portavoces municipales, también con la sociedad civil. Vamos a ilusionar y a sumar todo el talento de dentro del partido, para que después se sume el de fuera.

Vivimos en una gran región que necesita de nuestro impulso, de nuestras políticas para mejorar en todos los ámbitos. Desde proteger a la infancia que sufre pobreza infantil hasta liderar la modernidad que supone la revolución tecnológica. Queremos volver a ilusionar a nuestro partido con el objetivo de volver a ilusionar a nuestra tierra. Si pensamos juntos, avanzamos juntos. Si contamos con todo el talento, devolveremos la esperanza de un futuro mejor a la ciudadanía de la Región.

Estos días, en nuestro partido, en todo el país, se están renovando los liderazgos territoriales. La elección es entre futuro o pasado, yo elijo futuro porque lo merecemos. Lo merece toda la militancia del partido, pero, sobre todo, lo merece la Región de Murcia.

Quiero resaltar que es hora de garantizar el feminismo, es hora de practicarlo. Es tiempo de que las mujeres estemos en la toma de decisiones, de que por fin ocupemos el lugar que nos corresponde. Tengo el firme convencimiento de que muchas mujeres de nuestra Región nos miran y nos están esperando.

El Partido Popular sabe que un líder del partido joven y con ganas, con un equipo tan potente, puede conectar con una sociedad que necesita sentirse reflejada en sus líderes y gobernantes. Si me llega que en las filas del PP prefieren que no gane Lucas, es porque saben que es la opción que puede fortalecer al PSOE en la Región de Murcia.

Lo que quiero decir es que vamos en serio, tenemos una oportunidad y la vamos a aprovechar. Este proyecto es sincero, es de verdad. Los proyectos que se construyen en positivo siempre nos hacen avanzar. Podemos estar ante un cambio de ciclo, una nueva etapa. Un nuevo ciclo que requiere de un PSOE en la Región de Murcia moderno, actualizado, con toda la ambición. Un PSRM completamente centrado en lo importante, en las soluciones y propuestas alternativas que necesita la ciudadanía.

Lo que quiero a mi partido, del que soy militante desde que cumplí la mayoría de edad, y al que siempre he respetado, me lleva a apoyar esta candidatura con total convicción.

Esta campaña ha estado llena de alegría y así me lo han transmitido muchas personas. Para mí el reencuentro con tanta militancia por toda la Región ha sido la mejor de las justificaciones. Qué emoción ver a tantos compañeros y compañeras que llevaban mucho tiempo sin pisar una casa del pueblo, una sede. En esta campaña hemos vuelto y se ha generado esperanza para que hagamos de nuestro partido el instrumento del progreso en la Región.

Cada abrazo y cada conversación han merecido tanto la pena. Si somos capaces de hacer las cosas de otra manera, de recuperar todo lo que se construyó, estoy segura de que toda la ilusión y las ganas de estas semanas van a poner en marcha la maquinaria del PSOE en la Región de Murcia.

Este proceso ha sido muy sanador para una parte importante la militancia. Hemos recibido tantas muestras de cariño, confianza y de ilusión en esta campaña que si finalmente, voto a voto, la militancia decide darnos su confianza, nos vamos a dejar la piel por no defraudarles. Desde el secretario general, Francisco Lucas, hasta cada una de las personas que estamos comprometidas con este proyecto de futuro.

Es obvio que la derecha está más interesada en que no tengamos la unidad que hemos demostrado. Menos en que recuperemos el talento perdido. Están cómodos con el desapego y ven con mejores ojos que volvamos al pasado. Esto solo me da aún más ganas y energía.

Abrimos un nuevo tiempo y vamos a poner al Partido Socialista en forma. En esta región nada está escrito y nos queda mucho por construir. Si dejamos de mirar al pasado y nos centramos en liderar el futuro vamos a ser capaces de escribir las mejores páginas de la historia de la Región de Murcia.