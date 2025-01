Sin liderazgo

Los candidatos a secretario general del PSRM, Francisco Lucas (izq) y Diego Conesa (dcha), en el debate del pasado miércoles. / Israel Sánchez

Hola, me llamo Belén, y el pasado miércoles vi el debate de las primarias del Partido Socialista de la Región de Murcia. Sí, y hasta estuve tomando notas. Y por si no tuve suficiente, he vuelto a ver el debate para escribirles esta columna. Tengo un problema, lo sé.

Hasta el momento se ha cumplido mi pronóstico: la única candidata que podía hacer algo por esta Región retiró su candidatura, por lo que la disputa por la secretaría general está entre Francisco Lucas y Diego Conesa. El aparato del partido y de la mano del aún secretario general ha colocado a su candidato, Francisco Lucas, el delfín de Pepe Vélez. Y en un giro de guion que no esperábamos ha resucitado de entre los muertos políticos Diego Conesa, el único que ha ganado unas elecciones al Partido Popular en 2019. ¡Qué tiempos! Ha pasado una vida de aquella tradición y tragedia en tres actos.

Pero déjenme que les haga un resumen del debate del pasado miércoles: en primer lugar, aplaudir a la periodista Lucía Hernández por su papel como moderadora, sin duda la que más nivel de dicción y de oratoria tenía de los tres. Un debate que empezaba una hora tarde debido al accidente sufrido por el candidato Francisco Lucas, que iba acompañado de Miguel Ortega, diputado autonómico que en menos de dos meses ha sufrido dos accidentes de tráfico. Me alegro de que todo quedara en un susto, pero Miguel, yo de ti no me subía a un coche en una larga temporada. Creo en las señales, y tú deberías hacer lo mismo.

Una vez pasado el susto inicial, el debate comenzó dividido en varios bloques en los que hablaron de su proyecto de partido a nivel interno, o del papel del Partido Socialista en la Región desde sus candidaturas. Un debate en el que ninguno de los dos candidatos me transmitió liderazgo, carisma, ni ilusión. Hubo intercambio de reproches: que si uno se había bajado del barco y había dejado tirado al partido, que si el otro está demasiado ocupado porque tiene cargo institucional, que si la juventud no es suficiente a pesar de la experiencia, que si voy a coger un SEAT Panda y a recorrerme las agrupaciones y trabajar cinco días a la semana por la unidad de la base del partido... Entregándose en cuerpo y alma, tanto que Conesa insinuó ponerse un sueldecico para poder hacer frente a su dedicación al partido. Una épica muy a lo Pedro Sánchez, cuando tras su marcha del PSOE volvió recorriéndose hasta el último rincón socialista que había. Pero para Francisco Lucas, Diego es el pasado, él se encuentra en su mejor momento y, como dijo en el debate, ha salido de su zona de confort. Esto último no me cabe duda. Dos candidatos sin liderazgo más allá de despertar simpatías en la militancia.

El PSOE de la Región de Murcia debe ser consciente de la importancia que tiene este proceso de elección del próximo secretario general. Lo peor está por llegar. La militancia está asegurada, pero el problema lo tienen en la calle, y ninguno de los dos perfiles ilusiona, ni es capaz de liderar una oposición que consiga un discurso serio y hacer frente al Partido Popular.

Francisco Lucas, si es secretario general, montará un Consejo de Gobierno en la sombra para trabajar en la carrera electoral y pretende derrotar al Partido Popular en 2027. Por su parte, Diego Conesa, un candidato que veo desatao, sin nada que perder, cree que puede repetir la hazaña y volver a ganar al Partido Popular en 2027. En los últimos días de campaña, Conesa ha conseguido que simpatizantes, que no militantes del partido, gente respetable de la Región, firmen un manifiesto apoyándole. Lo que estos ilustres firmantes no saben es que ¡esto es política, señores! Y hasta aquí puedo decir.

Para los muy cafeteros como yo, esta noche veremos qué sucede y quién gana finalmente la secretaría general del PSOE en la Región de Murcia. El trabajo del ganador de estas primarias es titánico. Ilusionar y convencer a la ciudadanía de un proyecto de Región con políticas de izquierdas y feminista, sin argumentarios. En esta Región, la marca de su líder nacional resta, pero parece que nadie se da cuenta. Un proyecto para la gente y hecho con la gente. Hay que ser valiente, y no creo que ninguno de los dos pueda conseguirlo. Si gana Lucas, el aparato estará tranquilo. Si gana Conesa, a los que nos apasiona la fontanería de los partidos nos vamos a divertir. Por mi parte, he comprado palomitas. Suerte a los candidatos.