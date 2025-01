¿Qué hacemos con Franco? | 'Condición sine qua non', por J. L. Vidal Coy

Quizá lo más meridiano que queda en tanta discusión sobre la celebración de la muerte del dictador Franco es que la presidenta madrileña, Isabel Día Ayuso (en adelante, IDA) ni vivió la dictadura –nació en 1978– ni tiene interés en que se la cuenten, ni está dispuesta a respetar la memoria de sus víctimas.

Lo primero es biológicamente obvio. Lo segundo se deduce de que, si ella misma no se ha molestado en informarse, quién le va a contar películas. De lo tercero basta con referirse a su empecinamiento en que no se ponga una placa recordatoria de que la Casa de Correos, sede del Gobierno regional madrileño, fue el mayor centro de torturas y detenciones liberticidas durante la Oprobiosa: la Dirección General de Seguridad (DGS). Inciso: en Murcia, el alcalde Ballesta se ha empeñado en algo parecido con la antigua Prisión Provincial.

Dicho lo cual, choca que la actitud de IDA, con muy pocos y leves matices, es la más generalizada en el primer partido de España, como lo llama su a la sazón líder, Núñez Feijóo. Como choca que los autodenominados «populares» asistan impertérritos al espectáculo parafascista que ofrece un día sí y otro también el tercer partido español, con el que aún no se atreven a aliarse sin ambages.

No quieren ni acordarse de lo que les pasa en Alemania o Italia a quienes ensalzan las figuras de Hitler o de Mussolini. También rechazan saber que el estado transalpino tiene indistintamente y con mucho gozo la Fiesta de la Liberación el 25 de abril, día de la derrota militar de nazis y fascistas en 1945; y el 2 de junio de 1946, Fiesta de la República, día del referéndum por el que los italianos escogieron esa forma de Estado, rechazando la monarquía.

Sobre todo de esa segunda celebración, en España la derecha no es muy proclive a hablar. Aquí se celebra el 6 de diciembre del 78, Día de la Constitución, desde hace 50 años menos tres. La derecha atribuye su ocurrencia a una figura que lleva un lustro refugiado con amigachos petrotenientes para no pagar sus dolos fiscales y sometido a escarnio público (y judicial) en boca de actrices y cortesanas y vedettes.

La figura del autonombrado Emérito encarnaba, como la encarna su sucesor, una forma de Estado decidida en un primer referendo democratísimo en 1947 que estableció que a la muerte del dictador un Consejo de Regencia prepararía «la restauración de la Monarquía». Lo cual se volvió a refrendar igual de democráticamente en 1967, pero ya con un mascarón de proa llamado Juanito Borbón. Ahora ni PP ni PSOE están dispuestos a que el CIS pregunte a los españoles su opinión sobre los coronados, no vaya a ser...

Desde 1967, por tanto, sucediera lo que sucediese, la muerte de Franco era condición sine qua non para el futuro, como el mismo interfecto apostó, previendo que nadie le iba a dar pasaporte antes de tiempo. Se aventuró, acertó y murió en su cama, a pesar de que, dicen, la mayoría de españoles ya aspiraba a una democracia aunque solo una minoría estuviera realmente comprometida y movilizada a tal fin.

O sea que hasta que el autonombrado Generalísimo no palmara, no había nada que hacer para derribar su régimen nacionalcatólico, asumía sin reconocerlo la mayoría de los opositores a su régimen represor. Entonces, qué hay de inadecuado en celebrar que por fin le llegó la hora, tardía y vergonzosamente, pero al cabo fue. Pues era comúnmente admitido que el «hecho biológico» era la puerta de salida de la ignominia hacia la democracia. Así se celebró aquel 20 de noviembre de júbilo más o menos contenido.

Aunque no se diera entonces –ni se da ahora– paso a que los ciudadanos decidieran la forma de Estado que preferían, por qué no celebrar, como se celebró hace 50 años, esa condición sine qua non para que después hubiera elecciones, constitución y democracia. Y, de paso, explicar a quienes por otros hechos biológicos distintos, como la misma IDA, aún no se han enterado de por qué aquel fue un día histórico y jubiloso. Lo seguirá siendo, mal que les pese.

