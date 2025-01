¿Qué hacemos con Franco? | 'El año Pacobeo', por Pablo Molina

La obsesión de la izquierda española con Franco ha superado ya con creces el ámbito de la ideología para entrar de lleno en el de la psicología clínica. Zapatero fue el que introdujo el franquismo como un elemento de debate actual, en lugar de reservar ese asunto a las academias de Historia o Filosofía, que es donde deben sustanciarse esos estudios en un país serio. Los españoles, además, habíamos cerrado la discusión sobre la Guerra Civil y el franquismo durante la Transición, el gran pacto de todas las fuerzas políticas para avanzar hacia un sistema democrático como el que tenemos. Pero llegó ZP y revivió viejos rencores, ni siquiera con un afán de revancha que a él mismo (y a la mayoría de dirigentes socialistas) les resulta ajeno, porque todos vivieron muy bien bajo el franquismo, sino para expulsar de la democracia a la media España que no comulga con las ideas socialistas, una operación perversa cuyos resultados seguimos viendo ahora.

Es falso que los actos que se van a organizar a lo largo de todo este año sean para rendir un homenaje a la recuperación de la democracia en España. En primer lugar, el franquismo no suspendió ninguna democracia, sino que fue el resultado de la Guerra Civil. La II República, que ZP trató de imponer como modelo de libertades, fue un fracaso político en cuyo derribo participó directamente la izquierda, que nunca toleró que la derecha estuviera en el poder. Para Largo Caballero, padre del socialismo actual, la República solo era admisible si mandaban ellos; en caso contrario había que derribarla para instaurar la dictadura del proletariado, como insistió una y otra vez en todas las tribunas. Buena prueba de que iba en serio es el Golpe del 34, perpetrado por el PSOE en colaboración con la Esquerra, que dejó miles de muertos en Asturias y Cataluña principalmente. Indalecio Prieto, uno de los dirigentes más populares (y radicales) de aquel PSOE dejó escrito ya en el exilio que los socialistas no podían acusar a nadie de las desgracias de España, siendo responsables, como lo eran, del levantamiento de 1934, una vergüenza que él y muchos otros izquierdistas asumieron con resignación.

Por otra parte, lo que pretende conmemorar Sánchez este 2025 no es la llegada de la democracia, sino la muerte de Franco, que es el hecho histórico del que se cumplen 50 años. Porque si se quisiera celebrar la recuperación de las libertades se podría haber utilizado la fecha de las primeras elecciones democráticas, en 1977, o la aprobación de la Constitución Española, un año después. En 1975, Franco murió. En la cama de un hospital de la Seguridad Social, por cierto. Un hecho biológico que no debería concernir a las generaciones actuales ni debería servir de argumento para extraer de él ninguna lección política. Pero es que en 2027 (no digamos ya 2028), a saber dónde están los sanchistas; Desde luego, en el Gobierno, parece que no. Así que no hay más remedio que sacar la máquina de la propaganda ese 2025, aunque tampoco sea seguro que Sánchez vaya a estar en la Moncloa todo el ejercicio, a tenor de las amenazas que viene recibiendo de sus socios de referencia, con Puigdemont a la cabeza.

A nadie se le escapa, por tanto, que los fastos del año Pacobeo son una cortina de humo para tapar la corrupción que acorrala a Sánchez y su círculo más cercano, a saber: su mujer, convertida a capón en catedrática gracias a las donaciones de las empresas que luego rescataba su marido; su hermano, enchufado en una diputación con un despacho que no ha pisado jamás; su número dos en el PSOE, un puterillo involucrado también en no pocos enjuagues o el Fiscal General del Estado, esbirro del sanchismo empitonado judicialmente por haberse pasado de voluntarioso.

Esto no hay Franco que lo levante, pero por intentarlo no va a quedar.

