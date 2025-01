Jonás Trueba y Michel Houellebecq

Sábado 11. Está decidido

Voy a desengancharme de las redes sociales. No sé cómo lo he hecho, pero he debido de enloquecer al algoritmo y mi Instagram se ha convertido en una pesadilla de Gaspar Noé. Me sugiere imágenes extrañas y desasosegantes o publicaciones que son puro detritus mental. El scrolling se ha convertido en mi fentanilo, pero estoy dispuesta a desengancharme de ese sumidero infinito de tiempo y energía.

Le invito, querido lector o lectora, a que me acompañe en este proceso de desenganche o ‘rehab’ tecnológica. Es muy posible que fracase, pero, como no hay mejor forma de abandonar una adicción que cambiarla por otra, seguro que adquiero un nuevo vicio por el camino. ¡No se lo pierda!

Domingo 12. Día 1

Nada más levantarme he estado a punto de abrir Instagram sin darme ni cuenta (Mark Zuckerberg ha debido programarme el cerebro). Por suerte, he frenado a tiempo. La verdad es que es un alivio no tener que asomarse a ese abismo de vídeos de gatitos, porno gastronómico, gente cayéndose, frases de autoayuda y personas que de tan saludables parecen enfermas.

Lunes 13. Estímulos

He leído que tenemos de 4 a 40 pensamientos por minuto. Aunque hay estímulos que favorecen el bullir de las ideas. Este en mi ranking:

10 páginas de periódico = 2 ideas.

5 páginas de un libro = 5 ideas

1 concierto de música clásica = 7 ideas

1 buen poema =10 ideas

30 minutos de caminata = 3 ideas

5 horas de scrolling = 0 ideas

Sentarse bajo un árbol En una entrevista en El País Semanal le preguntan a Jeremy Irons sobre su idea de la felicidad: —De joven solía pensar que el epítome de la sabiduría y a lo que debería aspirar era a sentarme feliz bajo un árbol. Y encontré ese árbol; queda muy cerca de mi casa, en Irlanda. Me siento bajo su sombra, contemplo el paisaje y soy completamente feliz. Ya sea un nogal en la campiña inglesa, una palmera a pie de playa o un limonero de la Huerta: encontrar ese remanso personal de paz es, probablemente, una de las tareas más importantes que tenemos en la vida. No hay mejor forma de invocar la felicidad que esperarla bajo un árbol. (Fotografía tomada por la autora en Siargao, Filipinas).

Martes 14. Taxi Driver

El taxista se arranca a hablar y me cuenta que: los dentistas son los que más se suicidan en EE UU

lo escuchó en un documental, aunque no se acuerda de por qué

, la segunda región del mundo con más suicidios es Toulouse (Francia), que Canarias es un continente en miniatura con 16 microclimas y, para rematar, un chiste:

—Niño, qué fresco está el día.

Cómo no va a estar fresco, si es de hoy.

Miércoles 15. Diccionario emocional

Palabras que me dan bajón: menestra, hervido, sayo, axila, analítica, orinal, descafeinado, Jonás Trueba.

Palabras que me seducen: viaje, azul, embarque, novela, bosque, playa, granizado, Michel Houellebecq.

Jueves 16. Mil maneras

Cuando era adolescente y volvía de fiesta, ponían en la tele un programa para fumados que se llamaba 1000 maneras de morir. Recreaba, con una especie de humor negro y absurdo, las muertes supuestamente reales de personas que habían perecido en circunstancias estúpidas y surrealistas (recuerdo el caso de dos jóvenes, puestos de LSD, que murieron por abrazarse a un cactus en el desierto de Tucson, Arizona).

Me parece de una crueldad devastadora juzgar la vida de una persona por la manera en la que muere. «Falleció sólo y en la indigencia», dicen los medios de los famosos caídos en desgracia, o «murió de una larga y penosa enfermedad», reza la esquela de cualquier hijo de vecino. Uno elige su carrera, con quién compartir su vida, qué caminos tomar y cuáles descartar. En definitiva, cómo vivir. Lo que casi nadie elige es el adiós.

La muerte nos iguala, es el único destino ‘revelado’ que todos tenemos en común. ¿A quién no le gustaría encarar ese último ‘trámite obligatorio’ con la misma entereza moral que Sócrates o Jesucristo? Sin embargo, la diosa fortuna es quien tiene la última palabra. La forma en la que dejamos este mundo no debería desdibujar los senderos que, con tanta pasión, ha trazado nuestra libertad. Lo realmente heroico y memorable es construir una vida digna de haber sido vivida.

Viernes 17. Una mano

«Los amigos son como cualquier otro bien esencial, cuantos menos hay más sube su valía», Fernando Savater.

