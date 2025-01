La década ‘prodigiosa’ de Cartagena

Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena. / LOYOLA PÉREZ

Uno se hace el firme propósito de hablar lo menos posible de política. Para ser más preciso, de abordar menos los tejemanejes y las disputas que no conducen a ningún lado y que, en realidad, poco o nada suponen para los ciudadanos. Que no nos afecten, no significa que no nos importen, muy a pesar del fiscal general del Estado, aunque ese es un jardín en el que no entraré, porque bastante tenemos esta semana con el serial de la frustrada moción de censura en nuestro querido Ayuntamiento.

No voy a hacer unas cuentas que no les salen a la oposición ni antes ni ahora, pero sí diré que va siendo hora de que respeten a los ciudadanos y nos eviten esta tensión mandato tras mandato y no tengamos ni siquiera la seguridad de quién nos va a gobernar en el siguiente episodio.

¡Qué lejos quedan esos tiempos en los que la exalcaldesa Pilar Barreiro arrasaba con una mayoría absoluta tras otra! No había lugar para dudas ni batallas palaciegas. Se puede decir incluso que no había oposición o, por ser más exactos, que su presencia y su influencia era mínima. Desde que la destronaron hace una década, nada es igual en el Consistorio. No sé si mejor o peor, pero, desde luego, nada tiene que ver la estabilidad gubernativa de sus 20 años con el bastón de mando, con lo que ha venido después. Y, también desde entonces, el enemigo siempre ha estado en casa. El fin de la propia Barreiro pudo deberse más a las voces internas que le pedían el relevo a causa de un supuesto desgaste que a las continuas denuncias y ataques del entonces líder de MC, quien se erigió en su principal rival. Barreiro no perdió. Las urnas la colocaron como la más votada, pero de sobra hemos aprendido en los últimos tiempos que eso ya no sirve de nada. No significa nada. La suma de actas de los concejales de López y de la entonces líder del PSOE, Ana Belén Castejón, le arrebataron la Alcaldía. La desplazaron del sillón más grande y se lo repartieron en turnos de dos años. Al poco tiempo, ese reparto resultó ser lo único en que se respetaron, porque las disputas, los desaires, los desprecios y hasta los insultos acabaron con ese matrimonio firmado ‘in extremis’. Aún recuerdo la viñeta de nuestro querido Sabiote en la portada del diario en la que Castejón sujetaba la cabeza cortada del que había sido su compañero de gobierno y al que expulsó al poco de hacerse con la Alcaldía. Así, el Gobierno municipal quedó reducido a los escasos ediles del PSOE, que se las apañaron para culminar los dos años de mandato que restaban.

Las siguientes elecciones municipales sí las ganó López, pero recibió de la misma medicina que él había aplicado contra Barreiro. El inesperado tripartito entre Arroyo (PP), Castejón (PSOE) y Padín (Cs) lastraron la insuficiente mayoría del cartagenerista. La maniobra demostró una vez más que, en política, el peor enemigo es el que tienes en casa. Los socialistas no aceptaron un pacto de su líder local con el PP, lo que acabó con su expulsión del partido la del resto de sus compañeros del partido. También este mandato estuvo marcado por el reparto bianual de la Alcaldía.

La última cita de los cartageneros con las urnas fue en 2023. MC se veía ganador, pero fue el PP el más votado, sin que, esta vez, hubiera lugar a pactos rocambolescos o antinaturas para evitar que gobernara quien más apoyo obtuvo. López se apartó, pero no se marchó. ¡Qué se lo digan a su sucesor! Giménez Gallo le ha agradecido esta semana que le haga oposición, irónicamente, claro. Vuelve a demostrarse que los que más daño pueden hacernos son los que tenemos cerca, en nuestra propia casa. O en nuestro propio Gobierno, porque por mucho que Vox haya desmentido su intención de boicotear el pacto de Gobierno que mantiene con Arroyo, lo cierto es que, si alguno de sus cuatro concejales apoyara al portavoz de MC y consumara un «pacto Frankenstein» a la cartagenera, con los cartageneristas, el PSOE y el Sí Cartagena que fundó Castejón para subsistir, otro gallo cantaría.

¿Es posible? Claro que sí. Tanto como improbable.

El caso es que llevamos una década de pactos, vaivenes, relevos anticipados, desencuentros y tensión que no hay lugar para el respiro. Se puede decir que ha sido como aquel grupo de los ochenta, una década prodigiosa, al menos, la expectación en nuestra política municipal ha sido extraordinaria.

Me pregunto cómo habrá afectado todo este bamboleo en nuestro Ayuntamiento al desarrollo de todos esos grandes proyectos a los que aspira la ciudad, pero que solo seguimos viendo en los titulares o en eso que ahora llaman recortes de prensa, como si eso, ahora, no importara.