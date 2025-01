La casa sin barrer

Cuando hablamos de viviendas en alquiler tenemos una cierta tendencia a imaginar que se trata de unos pisos para estudiantes, sencillos pero suficientes en su interior y que hay que pagar un alquiler por cada habitación. También pensamos que están mejor o peor amueblados, que tienen un baño y un aseo, una cocina con frigorífico de tres o cuatro lejas, una para cada huésped, y un lugar de reunión, salón o cuarto de estar más o menos canallesco, con su tele y su tresillo. Y, efectivamente, estos lugares existen y algunos están cerca de nosotros, fundamentalmente en la ciudad de Murcia, aunque también algunos en Cartagena, es decir, donde se hallan enclavadas las universidades de esta Región, La UMU y la UCAM, o la UPCT, que atraen estudiantes de otras ciudades y pueblos cercanos o más lejanos, incluso de otras comunidades autónomas. Es indudable que estos pisos les suponen a sus dueños una renta muy notable y pueden considerarse una buena opción para sacarle partido a los ahorros. Se da el caso, y yo conozco alguno, de personas que viven solas o en pareja que tienen un buen piso y lo alquilan para conseguir una renta, mientras que ellos viven en un apartamento alquilado, o comparten otro piso de alquiler, o viven en la casa de la playa de sus padres. En fin, el negocio de la vivienda está en todas partes.

Y, hasta ahora, les estoy hablando de la cosa pequeña, de palabras menores. Entremos en lo gordo del tema. Los fondos de inversión más o menos buitres, poseen 110.000 pisos de alquiler en España. Y lo más grande, muchos de ellos comprados a instituciones públicas, es decir, que fueron construidos por los gobiernos de las Comunidades Autónomas o por ayuntamientos, entregados a sus propietarios que los alquilaban o compraban a un precio por supuesto asequible. De los de alquiler, las instituciones han vendido muchos a estos fondos de inversión. Por ponerles un ejemplo de la situación actual, les diré que hay un fondo de inversión, Blackstone, (‘piedra negra’, un nombre que ya da un poco de miedo) que tiene alquiladas casi veinte mil viviendas en España, de ellas más de trece mil en Madrid.

Y de estas cosas y de otras más profundas se compone el mercado de la vivienda alquilada en nuestra Región y en todo el país, añadiéndole un factor muy importante a la hora de crear la situación que se está dando, hay poca oferta, es decir, faltan pisos de alquiler y para comprar. Aquí mismo, en la ciudad de Murcia, los estudiantes que vienen de fuera, se ven en problemas para encontrar pisos de alquiler para compartir. Y, en las ciudades donde han proliferado los así llamados ‘pisos turísticos’, la falta de viviendas para alquilar es realmente un problema. Hace un par de años, a mi mujer y a mí nos encargaron unos amigos que viven fuera que acudiéramos en su nombre a ver un piso de alquiler que les interesaba para un hijo. Estaba situado cerca del mercado de Verónicas y acudimos a la cita con la inmobiliaria que ellos tenían acordada. Nuestra primera sorpresa fue ver que aquello no era una cita, eran al menos diez clientes los que íbamos a ver el piso a la vez. Un propio de la inmobiliaria nos pidió que rellenáramos un folio con una serie de datos personales, edad, profesión, ingresos, etc., etc., Es decir, aquello era un casting propiamente dicho. Y un detalle que nos llegó al alma. El empleado, al vernos, nos dijo abiertamente que no teníamos muchas posibilidades de que nos alquilaran el piso a nosotros, dada nuestra edad, que buscaban inquilinos más jóvenes. Ni siquiera le dije que no era para nosotros el piso. Lo miré, me reí y nos fuimos.

No me cabe aquí la lista de condicionantes que tiene el tema de la vivienda en estos momentos, pero lo que sí es cierto es que el problemón se ha ido creando a lo largo de los últimos años sin que nuestros gobernantes hicieran nada, o más bien se lo quitaran de encima, como pasó en Madrid cuando la Sra. Aznar le vendió a un fondo buitre los pisos que eran del ayuntamiento. Y también podríamos citar como broma que actualmente tenemos una ministra de Vivienda en ejercicio de cuya gestión nadie sabía nada y que ya ha anunciado que quizás para mediados de 2027 se pueda disponer de pisos promovidos por el Gobierno. Y el Gobierno de aquí también se ha puesto a correr.

A ver cuándo son capaces de llegar a buen puerto los unos y los otros y no se nos queda la casa sin barrer.

