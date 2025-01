El quiosco, Bien de Interés Cultural

Forman parte de la arquitectura emocional de las ciudades y por ende de nuestro imaginario colectivo pero poco a poco, como dijo Roy Batty, el icónico replicante modelo Nexus 6 con número de serie N6MAA10816, en la obra maestra de Ridley Scott Blade Runner en uno de los monólogos más estremecedores y emotivos de la historia del cine, se están perdiendo en el tiempo como lágrimas en la lluvia.

A finales de julio apenas si quedaban una veintena en nuestra capital. Luchan a diario, de manera estoica, contra el paso del tiempo para no convertirse en un anacronismo. Pero a veces las batallas se pierden y por el camino van quedando víctimas. Hace un par de semanas, con la mosca detrás de la oreja porque ya lo había visto cerrado días atrás, me propuse como cada viernes realizar ‘estación de penitencia’ en el quiosco que hay en la Plaza de Cetina, cuando me di de bruces con la cruda realidad y comprobé que mis peores temores se había cumplido y que, efectivamente, había cerrado. Otro más y es que, como el lince ibérico, se han convertido en una especie en peligro de extinción.

Para varias generaciones, entre las que me incluyo, los quioscos han sido la ventana al mundo de la ilusión, la imaginación, la noticia. En una época donde no existía internet el quiosco realizaba las funciones de Google y de Netflix. Muchos empezaban a experimentar con su sexualidad mirando, a menudo con sonrojo y de reojo, aquellas revistas escandalosas que se exponían en sus escaparates y, sin duda, eran ventanas indispensables, junto a la televisión y la radio, por la que asomarse a la información, a la libertad.

Para mi, de pequeño, en un quiosco estaba todo lo que un niño podía desear. Ir al quiosco era asomarse al balcón de las ilusiones infantiles. Pararse, de camino al colegio, a recargar golosinas y comprar sobres de cromos, de manera compulsiva, hasta que te saliese Figueroa, y nunca te salía.

Durante décadas, para muchos de nosotros, la figura del quiosquero ha sido la primera persona con la que hemos tenido contacto al salir a la calle. Da igual cuánto madrugues y lo temprano que tengas que coger el tren, ellos siempre están allí, con la persiana subida, desembalando los paquetes de periódicos que aún huelen a tinta porque, recién, han salido de las rotativas.

Hoy en día todo ha cambiado. Los quioscos, con el afán de sobrevivir, se han ido transformando y han acabado por convertirse en pequeños bazares. Lejos quedan los días en que los quiosqueros hacían de improvisados reporteros a pie de calle y ejercían de prescriptores de la información convirtiéndose, de este modo, en tertulianos mucho antes de que éstos se pusieran de moda y acabarán por convertirse en una profesión. Atrás quedan los días en los que fueron psicólogos y, de alguna manera, el confesionario civil de generaciones y generaciones de españoles.

Quedan muy pocos. No podemos permitir que estos espacios tan singulares e históricos desaparezcan de la fisonomía de nuestras ciudades. Cada vez que cierra un quiosco muere un trozo de nuestra infancia y se cierra una ventana por la que asomarse a la libertad. Deberían ser declarados BIC.

