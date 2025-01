Solo pienso en ti

Mariluz nació bien. Sin contratiempos, al menos aparentes. Pero nada más nacer, a su padre se le cayó de los brazos. El golpe en el cráneo le ocasionó una parálisis cerebral que le acompañará para siempre.

A Antonio, en cambio, no se sabe qué le pasaba, si es que le llegó a pasar algo. Nacido en una aldea, simplemente lo educaron -si es que a eso se le puede llamar educación- como a un animalico más: como a los puercos, como a las gallinas. No hizo más que empezar a andar y ya estaba encerrado como un animal.

Los dos, por separado, fueron pasto de aquellas instituciones infernales de la época, hasta que, providencialmente, el médico don Juan Pérez Marín, profundamente impresionado por las condiciones tan indignas en las que vivían las personas con discapacidad, decidió crear la Fundación Promi, con el fin de dar a las personas con discapacidad intelectual una oportunidad laboral y favorecer su integración social.

Se construyó una residencia en la que los internos vivían y aprendían un oficio. Allí se conocieron Mariluz y Antonio, que fueron de los primeros residentes, y allí surgió el amor. Hasta aquí más o menos lo que cuenta la canción de Víctor Manuel: que no hace falta tener nada especial para enamorarse, y que todos somos dignos de ser amados. Pero que dos discapacitados, en los años setenta, estuvieran enamorados y, más aún, que quisieran casarse, supuso una revolución. Y tuvieron que luchar. Entre las pruebas que tuvieron que superar, estuvo la de declarar delante del obispo que querían casarse. Nadie daba un duro por aquella ocurrencia, pero el obispo otorgó la dispensa y se pudieron casar.

La boda fue lo más. No faltó nadie. No sólo estuvieron sus familias, sino todos los compañeros de la residencia y todo el personal, que les habían apoyado en su deseo de casarse y formar una familia. No era sólo una lucha por su amor, ni el motivo último era de corte romántico. La verdadera lucha fue por tener una vida digna y normalizada, aun teniendo sus carencias.

Los hijos no tardarían en llegar. Primero uno, y luego gemelos, toma ya. Viviendo en un piso tutelado, pudieron criar a los niños, como una familia cualquiera. Con el tiempo, las necesidades de los niños junto con las carencias de los padres, y los cuidados que ellos mismos necesitaban, motivaron que fuese una hermana de Antonio la que se hiciera cargo de los menores, hoy en día titulados universitarios.

Mariluz y Antonio siguieron su itinerario formativo, y en la actualidad siguen viviendo en Promi. Han vuelto a retomar la rutina de la canción, la de verse en el comedor, y de esperar a terminar sus trabajos por la mañana para poder pasear por el jardín por las tardes.

Cuando Víctor Manuel conoció la historia, acababan de casarse. Habían sido noticia en el periódico local, igual que cuando el hombre llegó a la Luna. La canción contribuyó a dar difusión a algo poco conocido como era el matrimonio entre personas con discapacidad. Pero si la historia tuvo socialmente una virtud, fue la de abrir no sólo la veda, sino los ojos frente a la capacidad y al derecho de cualquiera de decirle a otro «hey, solo pienso en ti».

