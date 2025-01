Francisco Lucas: unidad y futuro ante la barbarie

Decía Martin Luther King que «cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerán lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas». Hoy, como en los años treinta del siglo XX, nos enfrentamos al auge de la barbarie liderada por los superricos como Trump, Musk, Putin, Zuckerberg u Orbán.

Un grupo de, en su gran mayoría, señores privilegiados, ajenos y enajenados de las necesidades y de las vidas de la mayoría, que juegan a separarnos, a alimentar nuestro odio al diferente, a identificar al «enemigo» y a destruir nuestra esperanza colectiva, para que sus intereses, su corrupción económica y sus ansias de dominación campen a sus anchas ante una población alienada y atomizada, enfrentada entre sí. Ese sería su triunfo y nuestra ruina como sociedad.

Ante el auge de la barbarie que te niega tus derechos sociales -conquistados con tantas luchas-, que niega la violencia machista que asesinó a 47 mujeres en 2024, que niega la emergencia climática que seca pinos y cultivos en nuestra Región, que niega la realidad… ante este fenómeno necesitamos de un Partido Socialista unido, con las ideas y la estrategia claras, consciente de la misión histórica del socialismo: ensanchar los derechos de la ciudadanía, transformar la realidad para mejorar la vida de la mayoría a través de la acción de los poderes públicos.

En mi opinión, Francisco Lucas es el mejor candidato para cumplir con esa misión histórica del Partido Socialista, porque sé que carga con el peso de la responsabilidad, sé que su decisión no es fruto de un capricho individual, o de una huida personal hacia delante. La candidatura de Francisco Lucas es el resultado de una decisión colectiva que forma parte de una estrategia para reforzar al Partido Socialista Obrero Español en todos los territorios: en Andalucía, en Valencia, en Castilla y León, y en Madrid, entre otros. Ante el imperialismo de Trump, de Putin y de Musk, España y la Unión Europea necesitan de un PSOE fuerte y unido, generoso, baluarte del progresismo, que defienda que no somos un continente en venta, que defienda y ensanche nuestros derechos y nuestro modelo de vida: nuestra sanidad pública y universal, nuestra educación pública, nuestra democracia militante, nuestros servicios sociales y cuidados, nuestra lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, nuestros derechos laborales, nuestras pensiones dignas, nuestro derecho a la vivienda -por el que hoy, más que nunca, vamos a trabajar las y los socialistas, facilitando el alquiler a precios decentes- y la puesta en marcha de un gran parque de vivienda pública en España.

Francisco Lucas y yo somos de la misma generación: esa generación crecida en los 90, en democracia y en libertad. La generación que, a través de alianzas con personas de distintas edades, se opuso en las calles a la invasión de Irak, que defendió que Murcia no se vende y que lucha para para salvar el Mar Menor, que vio como un Gobierno socialista conseguía poner fin al terrorismo de ETA, la generación que gritó «hermana, yo sí te creo», que se enfrentó a la gran recesión recién salida de la universidad y que hoy defiende el derecho a la vivienda y los derechos sociales, una generación consciente de que la humanidad se enfrenta a la emergencia climática y que está en nuestras manos luchar para preservar nuestra calidad de vida.

Creo que Francisco Lucas es el mejor candidato para ser el próximo secretario general del PSRM-PSOE, porque ha conseguido generar una unidad raramente vista en el Partido Socialista de nuestra Región. Lo vimos el día en que presentó su candidatura en la sede de Princesa y, desde entonces, Lucas no ha cesado de sumar apoyos, como vimos el sábado en Cartagena. El pasado domingo, durante su participación en un encuentro con militantes en la Agrupación de Murcia El Valle, le pregunté sobre su voluntad de unir al Partido y de sumar a aún más personas a su proyecto. Su respuesta no dejó lugar a dudas: «El proyecto que lidero tiene la voluntad de incorporar a todo el talento que hay en este Partido, no me cansaré de integrar a compañeras y compañeros en este proyecto, que no es individual: somos un proyecto colectivo». Sonó a invitación, a seguir sumando fuerzas, a seguir generando inteligencia colectiva para ganar al PP, y para cambiar la Región.

Esta campaña nos ha permitido conocer mejor a Francisco Lucas, un candidato joven, humilde, preparado, trabajador, que tiene esa enorme virtud, tan rara a veces en política, de escuchar y de respetar a todas y todos los que recorrieron el camino antes que él. Cabe reconocer en este punto otro gesto político valiente, el de Pepe Vélez, que supo dar un paso al lado y favorecer el relevo generacional.

Lucas no es el aparato, Lucas es un candidato limpio e intachable, es el presente y el futuro del PSRM. Lucas es la voz de una generación que sabe tejer alianzas, con influencia en Madrid, y que viene a cambiar la política, a unir al socialismo y al progresismo, a cambiar la Región. Lucas juega en equipo, con transparencia, quiere compartir proyecto con los mejores, porque sabe cuál es su horizonte, su papel y el papel del Partido Socialista. Porque es tiempo de unidad, porque nos jugamos mucho en estos tiempos de barbarie. Solo desde la unidad, desde la responsabilidad, desde lo colectivo, desde la práctica militante de la igualdad seremos capaces de construir una mayoría social progresista para volver a ganar, sí, y esta vez, además, gobernar.

