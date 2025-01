Vaya por delante la obviedad de que los funcionarios no tienen la culpa de ser funcionarios, mucho menos cuando han trabajado duramente para alcanzar ese estatus y han tenido que demostrar sus capacidad mediante exigentes exámenes en competencia con miles de aspirantes al mismo puesto. Mi reconocimiento por eso y mi admiración a nivel individual. La mayor parte de funcionarios que conozco hacen un trabajo estupendo sin el que las administraciones públicas en las que se encuadran no podrían proveer a la sociedad de servicios esenciales que esta demanda.

Cuando me refiero a la disfunción funcionarial, estoy hablando de las perturbaciones evidentes que una dualidad laboral con estas proporciones y con estas características (heredada de la racionalización administrativa promovida por Napoleón en el mundo latino durante el siglo XIX) impone desde entonces en el ámbito europeo e iberoamericano. Las administraciones públicas españolas funcionan razonablemente bien, sobre todo después de que se abolieron los privilegios más aberrantes como eran las tradicionales cesantías, que engordaban artificialmente una nómina funcionarial a la espera de los cambios de guardia de los partidos políticos del turnismo.

Pero la inflación funcionarial se produce con la incorporación a los servicios gratuitos (o con tasas meramente disuasorias) que la Administración decide ofrecer a la sociedad en el marco del llamado ‘estado del bienestar’. A partir de ahí pasamos de unos funcionarios que cumplen servicios esenciales a la comunidad, y cuya independencia debe protegerse, como seguridad, justicia, defensa o simplemente gestión administrativa, a millones de empleados públicos que se benefician de un estatus privilegiado en relación con el resto de fuerza laboral, creando lo que no puede calificarse de otra forma como de un ámbito laboral exclusivo, que no puede calificarse de casta porque los méritos deben acreditarse y no es hereditaria, pero que goza de los privilegios de por vida de una casta, asistencia sanitaria privada incluida.

No solamente es que no se les pueda despedir, aunque su empleo desaparezca, es que cobran de media un 40% más que cualquier empleado normal en su mismo puesto. Ese hace, por ejemplo, que los más capacitados desaparezcan años del mercado laboral normal para preparar oposiciones. Alguien debería explicarme por qué una señora de la limpieza, un bedel o un bombero debe gozar de semejante estatus privilegiado. El Estado compite por el talento de la fuerza laboral con reglas amañadas por él mismo, como cualquier empleador con cierta experiencia sabe.

