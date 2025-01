La anacronía cubana

El comunismo cubano se convirtió hace tiempo en una secta religiosa para el complejo político militar que gobierna la isla desde la revolución. Es probablemente una consecuencia inevitable de la mística con que el mundo rodeó la conquista del poder por parte de los barbudos de Sierra Maestra.

Cuando este grupo de harapientos guerrilleros (aún no eran comunistas sino unos rebeldes que combatían al dictador Batista) estaba a punto de desaparecer del mapa, vino un periodista del The New York Times y los convirtió en unos héroes de la libertad, tras un par de semanas conviviendo con ellos, en las que quedó fascinado por las magnéticas personalidades de Fidel Castro y el Che Guevara.

Fidel era hijo bastardo de un rico cubano que se ocupó siempre de que no le faltara de nada, incluida una excelente formación universitaria. El Che era un psicópata caracterizado por su homofobia (un rasgo que pasó a ser una característica del régimen castrista) que disfrutaba contemplando en primera línea los fusilamientos de sus enemigos, reales o inventados.

A partir de la publicación de una serie de reportajes en el periódico progresista por antonomasia, los guerrilleros de Sierra Maestra pasaron a tener un estatus mítico en el panteón de héroes de las revoluciones. El problema es que, por razones puramente tácticas, Fidel Castro decidió pasarse al bloque que en ese momento competía con los Estados Unidos, país al que admiraba profundamente pero que se puso en su contra por el torpe expolio de propiedades y empresas norteamericanas que llevaron a cabo los revolucionarios. Ni los Estados Unidos iban a admitir que se les tratara como un país de tercera, ni posteriormente iban a congraciarse con un régimen que puso a sus puertas una base de misiles nucleares apuntando a su territorio.

La crisis de los misiles acabó bien, pero Castro no perdonó nunca la humillación y convirtió a su país en una dictadura militar comunista sin matices, siempre utilizando un supuesto bloqueo (en realidad un embargo comercial parcial) para justificar las penurias que su inepto régimen ha hecho pasar desde entonces a su población. Ese carácter mítico de la revolución es la que tiene atrapados a los cubanos en un ciclo de miseria socialista, cuando ya Rusia, China o incluso Venezuela o Irán, tienen economías capitalistas plenamente funcionales. Eso convierte a Cuba en un país anacrónico cada vez más miserable, dejado de la mano de Dios.

