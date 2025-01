Una estación intermodal y los Reyes Magos

Era el Día de los Inocentes y la fecha daba pie para no creer algunas cosas oídas y leídas en los medios de Murcia, pero las noticias sobre la nueva estación de autobuses soterrada en El Carmen no eran una inocentada, aunque sí pudiera tener buena parte de «farol» de quienes las aireaban, miembros del Gobierno de la capital con descripciones detalladas con todo lujo de detalles e incluso infografías, no sé si producto de la tan de moda IA, porque ni tan siquiera existe anteproyecto de la dichosa estación de buses, pues de lo que se trata es del «encargo a Urbamusa de la redacción de propuesta básica de la nueva estación soterrada iniciando así el camino para su futuro desarrollo».

Lo cierto es que vender la moto sí la ha vendido bien nuestro alcalde Ballesta ante todos los medios escritos y hablados, con un protagonismo y una arrogancia que pudiera llegar a interpretarse que se trataba de una obra propuesta y pagada por las arcas municipales, cuando de lo que se trata es de un ramal o extensión de un logro de la ciudadanía de Murcia tras más de treinta años de lucha ciudadana pacífica y legítima para eliminar la división de la ciudad de Murcia: el soterramiento de las vías. Que además de un nuevo acceso ferroviario soterrado a la ciudad, conllevaba una estación intermodal que permitiera el intercambio de los dos modos más frecuentes de transporte de viajeros, el ferrocarril y el autobús.

Así fue imaginado y proyectado desde el convenio de 2006 entre Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. Y así fue imaginado, solicitado y recurrido una década antes, en las alegaciones a un proyecto inicial de nueva estación en superficie que el alcalde del momento, José Méndez, tuvo que aceptar democráticamente, cambiando a un nuevo proyecto de trazado ferroviario soterrado con estación intermodal.

La gestión y financiación de aquel proyecto, incluyendo estructura ferroviaria, bulevar sobre las vías soterradas, estación de ferrocarril y estación de autobús –estación intermodal- corren a cuentas de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, de la que forman parte las tres administraciones, en la que el Ayuntamiento de Murcia ostenta el 8 %, por lo que de la tan aireada estación de autobuses soterrada, las arcas municipales deben pagar el 8 %. De no ser así, la noticia del alcalde Ballesta el Día de los Inocentes recién pasado sólo sería eso, una «inocentada» o un farol infumable, pues el presupuesto municipal recién aprobado soporta un déficit de 46 millones de euros, razón por la que un concejal de la oposición calificó al Ayuntamiento «en quiebra técnica».

Así es que bienvenida sea la estación de autobuses soterrada colindante con la nueva estación de ferrocarril Murcia del Carmen, pero la paternidad de aquella estación no la puede adjudicar ningún Ayuntamiento ni ningún alcalde, porque fue la demanda de miles de vecinos de nuestros barrios en las alegaciones presentadas nada menos que el 31 de mayo de 1990.

Esa es la historia y no hay lugar a nuevos intentos de cambiarla, pues sería reincidencia inadmisible después de que quienes fueron sus mayores antagonistas y obstáculo hayan vendido allende nuestras fronteras regionales –Valladolid y Talavera de la Reina- el Soterramiento como proyecto de éxito.

Pero es que el panorama no es tan halagüeño como lo pintan, ni está tan al alcance de la mano como lo está vendiendo el Ayuntamiento. Permítame, sr. Ballesta, alguna puntualización para que luego no lleguen las decepciones:

Lo único que está concluido es un tubo de hormigón armado de 7,3 km de longitud desde Los Dolores hasta Nonduermas, por donde en su día circulará el ferrocarril, con doble vía de ancho internacional y ancho ibérico, para viajeros y mercancías por las mismas vías, de las que sólo los 1113m iniciales están en servicio, hasta la Estación del Carmen.

Del trazado soterrado restante, desde El Carmen hasta Nonduermas y la Estación de Mercancías, Murcia-Cargas, aún faltan con colocar casi 7000m de vías, cuya instalación está detenida desde hace algunos meses, de las que asoma una única línea inacabada y paralizada, tras el soterramiento de la travesía de Nonduermas, en dirección a la Estación de Mercancías, ya en tramo sin soterrar.

La nueva estación del Carmen sólo tiene habilitado un andén con dos vías para la Alta Velocidad en conexiones con Madrid o Alicante; una mínima parte de la nueva estación que tendrá ocho vías soterradas, una de las cuales será para los trenes de mercancías que circularán por el mismo ámbito que los viajeros en todo el recorrido, aunque en la estación no esté a la vista de los usuarios.

Los servicios de cercanías con Alicante llegan y salen desde las vías en superficie ubicadas en espacio anexo a la propia estación, en el área que se ha destinado para la futura estación de autobuses. Mientras estos trenes no se trasladen al interior de la nueva estación, que no se encuentra acondicionada, sino en una mínima parte reservada a la Alta Velocidad, no será posible obra alguna de la futura estación de autobuses, por más que el pasado Día de los Inocentes se haya aireado rimbombantemente «la redacción de propuesta básica de la nueva estación soterrada».

Esta es la realidad pura y dura. Siendo incuestionable que las competencias en ordenación del tráfico urbano son del Ayuntamiento de Murcia, cuando el alcalde Ballesta habla de la nueva estación de autobuses no puede hablar sino como portavoz del ente que gestiona y financia tal obra, la Sociedad Murcia Alta Velocidad, de la que es vicepresidente primero. Y es en el seno de esta Sociedad en donde deberían ejercerse cuantas gestiones sean necesarias para que las obras de la Alta Velocidad, las del soterramiento, salgan del estado de bajo ritmo en que se encuentran en la actualidad, como recientemente han denunciado CC OO y UGT, advirtiendo del peligro que supone que los trenes de mercancías pasen por la estación del Carmen, aunque sea escondido tras una pared, y obviando una vieja pero ignorada propuesta de un trazado exclusivo para mercancías paralelo a la A-7, en acuerdo compartido y respaldado por sindicatos, patronales, partidos políticos y el CES desde 2020.

Este sería un buen regalo de Reyes para esta Arcadia en fiestas que habitamos. ¿Por qué no lo promueve, sr. Ballesta? Mientras llega una estación intermodal incuestionable desde que la ciudadanía lo pidió en 1990 con el puño y letra de la Plataforma Pro-Soterramiento.

