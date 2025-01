Señoras que pasean y una chaqueta horrorosa

Diferencias de tono. Cuando salen a andar dos o más hombres, en Murcia por las zonas del Malecón o la Mota del Río, acostumbran a ir hablando en voz más bien baja. Sin embargo, cuando se trata de señoras, suelen levantar más la voz. Sus conversaciones son siempre variadas e interesantes, aunque hay de todo. He aquí un par de ejemplos.

De libros. Cuatro mujeres andan a buen ritmo. Están hablando de novelas: Una de ellas dice: «Yo ahora estoy con una de Mercedes Asensi de 600 páginas. Me está gustando mucho y me da pena que se me acabe». Otra le dice: «Hija, parece una cosa un poco larga, ¿no?, y, además debe pesar lo suyo, la novelita, ¿no?» Y todas se ríen.

Suda. Una mujer a otras dos: «A mi marido le huelen los pies hasta en invierno. Cuando sale con la bicicleta y al volver se quita el calzado…, hija, por Dios, qué peste».

Viajar. Hoy les voy a hacer una recomendación: si pueden ustedes, viajen. Por razones que no vienen al caso, yo ahora no puedo hacerlo, pero, como decía aquel, ‘que me quiten lo bailao’. Durante muchos años, en mi casa hubo un ‘apartijo’ donde íbamos poniendo algo de ahorro para viajes. A menudo, pasaban meses en los que no había posibilidad de guardar nada (cuatro hijos), pero siempre estaba ahí nuestra idea de viajar a este o a aquel lugar. Y así pudimos visitar Escocia, Inglaterra (en 4 ocasiones), Holanda, Bélgica, Francia (en 3 ocasiones) Italia (en 4 ocasiones), Alemania, Egipto, Marruecos (en dos ocasiones), etcétera, etcétera. Y, de España, todo, menos Cádiz, que no sé yo por qué no hemos ido nunca a Cádiz con lo bonita que dicen que es. Pero, si viajan, ya verán lo genial que te sientes cuando pasa el tiempo y ves o lees algo sobre un lugar y piensas: «Yo he estado ahí».

Una belleza. Si alguien me preguntara cuál ha sido el viaje que más he disfrutado le respondería que el de Egipto. De verdad, si tienen ustedes la posibilidad, háganlo. Por mucho que hayan visto las pirámides en películas y documentales, nunca se habrán podido imaginar el tamaño de la de Keops, o la belleza de Abu Simbel, o el increíble museo de El Cairo con una colección inabarcable, con todo lo de Tutankamon allí, que es algo que lo ves y no puedes creer que aquello sea posible. Y así sucesivamente.

Detalle de la máscara del faraón Tutankamón. / PETER KNEFFEL

Cambio. Una amiga a mí, en la calle: «He estado dos horas y media en la cola de la tienda para cambiar una chaqueta horrorosa que me regaló mi suegra en Reyes».

Buena pinta. Otra vez ha salido en este medio una fotografía del presidente Fernando López Miras con una ministra del Gobierno central, en esta ocasión con la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tiernamente paseando por la orilla del Mar Menor. Él vestía una vulgar cazadora y un pantalón de su talla, lo que le va mucho mejor que cuando se pone un traje estrecho de más y una corbata que parece ahogarlo, y ella tampoco llevaba ropa de esa que se ponen las ministras, como Yolanda Díaz, que parece que siempre viene de una Comunión o de una boda. Daba gusto verlos compartiendo proyectos para la salvación de la laguna.

El presidente regional, Fernando López Miras, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, este jueves en San Pedro del Pinatar / CARM

Buen rollo. Participo en una tertulia de radio que comparto con Alfonso Hernández Quereda y también con dos columnistas de La Opinión, Juan Guillamón y Joaquín Sánchez, ambos a diario exponiendo sus ideas en este medio, a menudo, totalmente dispares. Y es verdad que ellos se sitúan ante la realidad desde perspectivas distintas, pero doy fe aquí de que se tiene un gran respeto y mucho afecto. Que vayan tomando nota los políticos de derechas y los de izquierdas que ni se saludan siquiera debido a sus ideologías, o quizás mejor debido a la poca capacidad de reflexión de algunos de ellos.

Éxito total. En nuestra Región se han llevado a cabo más de 500 trasplantes de órganos en un año. Es una noticia realmente buena. Los cambios que le suponen en sus vidas a los trasplantados son enormes. Un enfermo de riñón que puede dejar atrás la diálisis; uno de corazón que apenas podía moverse y que recupera una vida normal; o los de médula espinal que literalmente salvan su vida al recibir un trasplante, etcétera, etcétera. Qué gran trabajo se ha hecho, aquí, en nuestros hospitales. Estamos de enhorabuena.

Series. Lo confieso, he visto la segunda temporada de El juego del calamar. Y también confieso que me lo he pasado bien. Ya sé, ya sé que es mucho muerto y mucha sangre, mucha crueldad y mucha miseria humana, pero, qué le vamos a hacer, si a uno le van las series bien hechas tiene que ver ésta. Es divertida, aunque sangrientísima. Y también he empezado a ver otra muy buena que me ha recomendado un amigo de cuyo criterio en esto del cine me fío. Se llama, la serie, no el amigo, El pingüino, y está protagonizada por Colin Farrell, aunque yo me creo que es él porque lo dicen en los créditos. Lleva una caracterización y un maquillaje que lo hace desaparecer totalmente. Imagino que tardarían horas cada día para prepararle la fisonomía de ese gánster que representa. Una gran serie.

Suscríbete para seguir leyendo