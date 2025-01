'Gallo quiere sustituir a Arroyo en Cartagena', por Ángel Montiel

Un rumor recorre Cartagena: se cocina una moción de censura contra la alcaldesa, Noelia Arroyo. Se trata de una posibilidad aritmética y, por tanto, el rumor es intermitente, pero con el nuevo año la amplitud de onda se ha intensificado, sobre todo porque se han detectado contactos y conversaciones y porque hay distintos elementos en juego que empujan a la inminencia, pues los actores concernidos están condicionados por sus propias circunstancias políticas.

Para fijar la situación hay que partir del reparto en la mesa de plenos. De una Corporación de 27 concejales, el PP, con 10, gobierna con Vox, que cuenta 4, alcanzando así una repelada mayoría absoluta de 14. El resto se distribuye entre los 8 de Movimiento Ciudadano (MC, cartageneristas), los 4 del PSOE y el mondo y lirondo de Sí Cartagena (Ana Belén Castejón), disidencia socialista obligada por expulsión en su día de la líder del grupo: total, 13. Para que prosperara una moción de censura, los grupos de la oposición tendrían que captar al menos a un concejal de Vox. Y en eso están.

Aparte de la legítima aspiración de Gallo para alzarse con la alcaldía, en su interés gravita también la crisis interna del MC por las críticas del fundador, Pepe López

A MC le urge

O, para ser más preciso, en eso está Jesús Giménez Gallo, portavoz municipal de MC, a quien, por liderar el primer grupo de la oposición, le correspondería sustituir a la popular Noelia Arroyo en la alcaldía. Gallo dispone del visto bueno del socialista Manuel Torres, en su caso con una condición, y con el incondicional de Castejón. Solo le falta cazar una pieza en Vox. Ojo: una pieza, pues si Vox se desplazara al completo, el PSOE no se sumaría a la operación. Esa es la línea roja de Torres: con Vox, no; con alguien de Vox que se separara de su partido, adelante.

A Gallo le come la urgencia, pues sufre de graves problemas en su partido. En realidad, la posibilidad de la moción surge en parte para intentar despejar el conflicto interno en MC. Si se coronara con la alcaldía es probable que el intento de acorralarlo instado por su antecesor, el siempre presente José López, cesaría. Éste viene solicitando una asamblea del partido que, de no celebrarse en enero, burlaría a su criterio los estatutos del MC, y es obvio que si apela a ese recurso es porque entiende que la ganaría en contra de la influencia del portavoz y secretario general, que podría ser sustituido en uno o ambos cargos o, en cualquier caso, abriría una crisis interna en la organización, sin descartar una ruptura.

La disponibilidad de los socialistas tiene plazos: el ecuador del mandato, mayo de 2025. Más allá de esta fecha no les valdría la pena apoyar un gobierno presidido por MC



El conflicto orgánico con López no se queda en el exterior del Ayuntamiento, pues ya el pasado junio una de las concejalas, a su vez presidenta del partido, María Dolores Ruiz, denunció a Gallo por ‘manipulación de los estatutos’ en la misma línea del pulso por el control de MC. Dada la existencia de ese roto en el grupo municipal caben las especulaciones acerca de si, aun en el caso de que Gallo consiguiera captar a un disidente de Vox, podría contar con la totalidad de los miembros de su equipo para que lo elevaran a la alcaldía. Es sabido por la experiencia que López nunca amaga por amagar: si en anteriores etapas se le cruzaron en el camino los portavoces del PP o del PSOE, en la actual todas sus invectivas se concentran en el secretario general de su propio partido.

Así, pues, aparte de la legítima aspiración que Gallo tenga por alzarse con la alcaldía, en su interés gravita también la necesidad de ofrecer perspectivas de éxito a su organización que reduzcan la potencia del magma interno que pugna por encontrar una salida que podría ser explosiva. De ahí sus prisas para poner en marcha la operación de cambio en la alcaldía.

Por otro lado, como estrategia de partido para el futuro, MC necesita encontrar un espacio para su visualización. La mayoría PP/Vox, suficiente para gobernar sin el concurso de la oposición, reduce a MC a una posición testimonial que en anteriores etapas Pepe López salvaba con su histrionismo político, dudosa cualidad que a Gallo no le asiste, pues su personalidad es la de un abogado convencional sin aptitudes para el teatro y menos para ópera.

MC es un partido cuya sostenida emergencia se ha venido construyendo sobre la singularidad de su fundador, López, y es muy probable que con la retirada de éste de la primera línea sufra el efecto souflé, y más si su capacidad para influir en la política local queda limitada a una oposición infructuosa. Se puede deducir que Gallo es consciente de esta perspectiva, y por esto necesita el poder como el comer. El problema es que sus potenciales socios también lo saben, y esperan a que del agotamiento de MC puedan ampliar el espacio que han visto reducido por su causa.

El PSOE: aquí y ahora

Esa es una clave para el PSOE, cuya actual representación ha quedado establecida en mínimos. La distorsión que MC crea en Cartagena al convertirse en la fuerza más competitiva frente al PP desplaza a los socialistas a la posición de mirones en la política local. A pesar de esto ¿estaría dispuesto Torres a impulsar el protagonismo de los cartageneristas y a ofrecerles el oxígeno que necesitan? Sin duda, porque también el PSOE obtendría cuotas de poder en un Gobierno de Gallo y llegaría a 2027 embarcado en la gestión. Pero esta disponibilidad tiene plazos: el ecuador del mandato, es decir, mayo de 2025 (las elecciones fueron el 28M de 2023). Más allá de esta fecha a los socialistas no les merecería la pena apoyar un gobierno presidido por MC, pues calculan que menos de dos años en el poder no permiten una gestión practicable, lo cual potenciaría al PP, que podría regresar para barrer. Es ahora o nunca.

Vemos, pues, que los socialistas no mueven un dedo, pues carecen de interlocución tanto con el grupo de Vox como con Castejón, de Sí Cartagena, y además son minoritarios, pero ponen deberes a MC sobre la fecha límite y sobre la captación de socios, que, como digo, no habría más remedio que procedieran de Vox, pero sin la marca Vox. Tránsfugas, por decirlo con toda claridad.

En Vox no se llevan bien, ni siquiera se trata de un grupúsculo frente a otro, dos contra dos o tres contra uno. No hay confianza de ninguno respecto a cada cual de los otros tres

Castejón: bajar de la ‘pajarera’

En cuanto al voto solitario de Sí Cartagena (Castejón), puede darse por contado, pues aunque su supervivencia política se ha producido a costa del PSOE, éste superaría su incompatibilidad con ella por razones de causa mayor. Y aunque en el anterior mandato en que Castejón y Arroyo compartieron la gobernación intercambiándose la alcaldía en lo que parecía ser una luna de miel entre ambas, la cosa acabó muy malita. Como suele ocurrir en las relaciones apasionadas, tanto la convivencia como la ruptura desprenden un aliento dramático. Castejón suele decir que su anterior colega de mandato la ha castigado en este periodo encerrándola en ‘la pajarera’ del edificio consistorial, invistiéndose así como una Ana Bolena esperando en la Torre de Londres a ser pasada por la espada. Por tanto, apoyaría la moción que le permitiría bajar a los despachos.

Los cuatro de Vox

A todo esto ¿qué pasa con Vox? Hemos visto que Gallo/Torres/Castejón están por la labor, pero también que necesitan pescar en Vox. Y ¿cómo está la marea? Si hay movimientos entre el trío, que los hay (esta misma semana se han celebrado algunos desayunos y meriendas) habría que deducir que esto es así porque conciben la esperanza de que la bajamar deje algún molusco en la arena para echarlo a la capaza. Otra cosa sería perder el tiempo.

La situación de Vox Cartagena es todavía más complicada que la de MC. Ninguno de los cuatro concejales mantiene empatía mutua, y en algunos casos puede observarse un muy evidente malestar. No parece que éste alcance a la dirección provincial y menos a la nacional; es una cuestión exclusivamente doméstica. No se llevan bien entre ellos, ni siquiera se trata de un grupúsculo frente a otro, dos contra dos o tres contra uno. No hay confianza de ninguno respecto a cada cual de los otros tres. La familia perfecta. Esto puede estallar cualquier día, pero de momento lo van conllevando por razones prácticas: como en el cálculo de todas las familias, sale más barato soportarse que divorciarse.

El ‘eslabón más débil’

El objetivo principal de Gallo y compañía ha sido y sigue siendo Diego Salinas, quien fue cabeza de lista de Vox en Cartagena y ejerce como primer teniente de alcalde del gobierno de Arroyo, responsable de Desarrollo Económico, Empresa e Industria. No es, sin embargo, el portavoz del grupo porque, dicen que ha dicho, «me engañaron». Alguien le aseguró que el primer teniente de alcalde no podía ser el portavoz, y él lo firmó, hasta que después comprobó que nadie con autoridad había establecido esa condición.

A quienes promueven la moción, Salinas les parece el eslabón más débil, pues lo perciben como el menos radical ideológicamente y el que más malestar pudiera acumular. Es una persona muy popular en Cartagena tras muchos años de dedicación a la banca a quien sin embargo se le ha restado protagonismo en la dirección del grupo. Desde hace meses parece estar sometido a constantes intentos de seducción para que abandone la disciplina de su partido y se sume a la moción de censura ofreciéndole a cambio el oro y el moro. Pero él se resiste, aunque si regresan a tentarlo con tanta frecuencia debe ser porque, o bien se deja querer o tira balones fuera. Pero por lo que deducimos de su personalidad es difícil que quiera convertirse en protagonista del escándalo consiguiente a una acción de transfuguismo.

El teniente de alcalde Diego Salinas recibe propuestas para que abandone Vox y se sume a la moción de censura ofreciéndole a cambio el oro y el moro

La tirada de tejos ha alcanzado también a la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez, de momento asimismo sin éxito. Es menos probable que hayan ‘tocado’ a Gonzalo Manuel López (Litoral y Sanidad), pues en su calidad de portavoz del grupo parece representar el ala más ortodoxa de Vox. En cuanto a Diego Lorente (Nuevas Tecnologías y sus etcéteras) no hay constancia de presión alguna al respecto. Pero incluso en estos dos últimos casos es difícil creer que no se haya producido alguna cata, aun por vía indirecta.

Diego Salinas y Beatriz Sánchez, ésta en menor medida, son, pues, los protagonistas latentes del proyecto de moción de censura, y de cualquiera de ellos dependende, si no hubiera sorpresas en el propio MC, la continuidad del actual equipo de gobierno. Las impresiones que he recogido a lo largo de esta semana me hacen sospechar que el proyecto está muy verde, lo cual no significa que Gallo se resigne.

Ofertas limitadas

Pero ¿qué puede ofrecer Gallo a unos concejales que ya disponen de competencias, algunas de ellas importantes? Se dice que, sobre todo, sugerirles la continuidad tras 2027 bajo el paraguas de su partido, algo que nadie puede garantizar, pues nunca se sabe, y menos en estos tiempos, cómo va a evolucionar el estatus político. Ni siquiera es posible saber si el propio Gallo será candidato para entonces. Por otro lado, la política de acogimiento reconocible es la de Arroyo, que cuenta en sus filas con una concejala que lo fue de Ciudadanos y otro que fue director general del Gobierno regional en la anterior legislatura a instancias de Vox.

¿Y Arroyo?

¿Y Arroyo, qué? Parece estar muy tranquila. Pone la oreja, claro, escucha el ruido, pero permanece confiada. El refrán «hasta mayo no te quites el sayo» se refiere para ella a mayo de 2027.

