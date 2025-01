La Región de Murcia en la Red Transeuropea

El AVE Alicante-Murcia no es el corredor con Madrid, es el Corredor Mediterráneo para ir y venir a Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Almería y/o Granada y a Cartagena cuando esté concluido, porque la conexión directa con Madrid, como recogen expresamente los anexos I y II del Pitvi, es Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete-Madrid, por lo que el problema no son las frecuencias, sino el no cumplimiento del Pitvi, y es conectar directamente con Albacete desdoblando y electrificando en ancho europeo el actual corredor por Cieza -para 250 km/hora- y un tercer hilo para las mercancías, corredor directo con Madrid, sin que estas pasen por la estación soterrada del Carmen, al realizar, como ya se recogía en el estudio publicado en el BOE, su continuidad desde Monforte en paralelo a la A-7. Por ello es preciso demandar el cumplimiento urgente del Pitvi, cuya ejecución debía haber estado concluida en 2024 y sigue sin hacerse realidad, como viene reiterando Ferrmed.

El Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU ha analizado los volúmenes de transporte en los cerca de 80.000 kilómetros de la red de corredores definidos por la CE, e identificado los ‘hubs’ logísticos más importantes, así como analizado las características y la eficiencia de las terminales intermodales a través de la definición de los escenarios de tráfico futuros con la investigación de los cuellos de botella previsibles. El estudio se ha presentado al equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Confirma que invirtiendo en 18.000 kilómetros, solo el 23% de la red de 80.000 kilómetros, definida por la UE, se obtiene el 101% de los resultados (corredores que aparecen en el mapa de esta página en azul), ligeramente positivos en un 39% de la red y negativos en el restante 38%. En el trazado de dicha red ha quedado incluido, por su importancia en el transporte, el corredor ferroviario del mediterráneo que incluye la Región de Murcia (como se puede constatar, en el mapa está incluido en línea azul), al que se sumará el puerto de El Gorguel.

Y continuar hacia Lorca, como ha planteado Ferrmed en sus estudios y propuestas al Ministerio, y su bifurcación hacia Almería y Granada, como se recoge en el anexo I y II del Pitvi, para recuperar esta histórica conexión con Andalucía, como han reclamado 12 comarcas de la Región y de Andalucía, y que publicaba La Opinión el 13 de diciembre de 2024.

El Estudio realizado por Ferrmed de este corredor ha confirmado que, tanto socioeconómica como medioambientalmente, los resultados son altamente favorables, coincidiendo plenamente con el acuerdo del 6 de marzo de 2020 por organizaciones empresariales y sindicales y Ferrmed con el apoyo del CES, y la mayoría de los partidos políticos y colegios profesionales de la Región de Murcia y remitido al presidente del Gobierno.

La Región, al estar incluida, según el estudio de Ferrmed, en los corredores de máxima prioridad de la Unión Europea, reafirma la necesidad de completar el corredor ferroviario para las mercancías desde la frontera hasta Algeciras, corredor que actualmente se encuentra parado en Monforte (Alicante), y continuar conectando todos los puertos de la fachada mediterránea, incluyendo el nuevo puerto de El Gorguel, fundamental para España y vital para la Región de Murcia, al conformar a Cartagena, junto con Valencia y Algeciras, como puerta de entrada a la Unión Europea por el sur.

La realización del Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU ha conllevado más de cuatro años de trabajos intensivos (45.000 horas de trabajo) en los que han participado 24 expertos de diversos países de la Unión Europea. Comenzaba en 2019 y concluyó a finales de 2023.

El único camino para resolver los graves problemas a los que se enfrenta Murcia es el diálogo y la negociación, consensuando y haciendo realidad un pacto por la Región entre el Gobierno regional, partidos políticos, sindicatos y empresarios, para conseguir del Gobierno de España la realización de El Gorguel y los corredores ferroviarios, y para concretar un plan de actuaciones con objetivos, plazos y recursos para poner en valor todo el potencial de desarrollo que lleve a la Región a conformarse por las ventajas, tanto fiscales, como de instalación y entre otras, en un referente en el Mediterráneo, atrayendo talento e inversores.

Seguir obviando esta realidad y la necesidad de alcanzar los acuerdos que se precisan para sacar a Murcia de la situación en la que se encuentra, para volver a crecer por encima de la media nacional y situar a la Región en el entorno de la media nacional en el horizonte de 2030, es responsabilidad de todos, y singularmente del Gobierno regional y de los líderes políticos, ya que son ellos, con nuestro apoyo, los que pueden cambiar el presente para ganar el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo