Larga vida al señor feudal

Sábado 4. X

Mark Zuckerberg, propietario de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), ha explicado en un comunicado que elimina el sistema de verificación de datos de sus redes. Lo curioso es que el vídeo parece sacado de una película donde el secuestrado lee, a punta de pistola, las peticiones de sus captores. El sumiso aunque poderoso Zuckerberg se alinea así con el autoproclamado imperator del planeta, Elon Musk, dueño de X y mano derecha de Trump, y Jeff Bezos, jefe de Amazon y The Washington Post, controlando casi todas las comunicaciones globales.

Ante esta exhibición impúdica de poder de los millonarios tecnológicos, resulta profética la teoría del ‘Tecnofeudalismo’ (2024) enunciada por Yanis Varoufakis —el ex ministro de Finanzas griego que desafió a la troika y su programa de recortes en 2008—. Según Varoufakis, el capitalismo ha sido sustituido por algo peor: el tecnofeudalismo. Los nuevos señores feudales son ahora los propietarios del ‘capital de la nube’ y nosotros somos proletarios que trabajamos para ellos en nuestro tiempo libre y sin remuneración. Nuestros Gobiernos y nosotros mismos somos meros vasallos al servicio de los que dominan nuestro destino colectivo.

Domingo 5. CINE MUDO

Viendo una peli más aburrida que un domingo sin Internet, mi compañero me dice: «Las películas de ahora ya no tiene guion. Son como cine mudo en tecnicolor. Las imágenes son lo único importante. Parece como si los guionistas no supiesen qué palabras poner y al final no dicen nada. Los diálogos parecen escritos por un adolescente»

Lunes 6. NO SE COME

La pregunta que más se repite en mi vida desde que salí de Murcia: «Oye, ¿cómo se llama el dulce ese tan rico que tenéis allí y que lleva dentro una hoja de limonero?».

Domingueros El algoritmo de mi móvil insiste en enseñarme noticias sobre ‘la tortilla de patatas del Mercadona’, a saber tú por qué. Lo que no sabe el algoritmo es que a mí la única tortilla que me gusta es la que se desparrama, la que está a medio hacer o tiene partes churruscadas, esa ‘imperfecta’ tortilla con ingredientes secretos que haces en casa o que te hacen mientras tú ayudas como pinche –mi caso-. Tomé esta foto esta semana en El Médano (sur de Tenerife) y al mirarla después me di cuenta de que parecía una imagen antigua, propia de la España de los 70, aunque no sabía por qué. La gente está disfrutando: abrazándose, conversando, tomando el sol, mirando el horizonte… Solo hay una persona con el móvil (le invito, querida lectora o lector, a jugar a ‘Dónde está Wally’). Esta escena propia de los domingueros de antaño, que disfrutaban de la sensualidad del entorno mientras se comían su tortilla casera sin más aspiraciones, resulta hoy de un anacronismo inquietante.

Martes 7. STEVE

Mi compañero y yo nos cruzamos con un señor con gorrita que sale de un centro comercial de Puerto de la Cruz. Inmediatamente nos miramos atónitos y nos decimos a la vez: «¿¡Era ese Stephen King!?». La idea de que uno de los maestros del misterio podría estar aquí no parece descabellada. Puerto de la Cruz, con su encanto único y su historia literaria, no sería un destino extraño para un escritor de su talla. Después de todo, este rincón del mundo ya ha inspirado a otros genios como Agatha Christie, quien encontró aquí la musa para escribir El enigmático señor Quin. Además, es el lugar con más personajes por metro cuadrado del planeta.

Miércoles 8. AFERRARSE AL AMOR

Dicen que, tras las Navidades, los españoles hemos engordado una media de tres kilos (aunque no sé quién en su sano juicio se atreve a pesarse en estas fechas). Es curioso cómo el lenguaje suaviza o golpea, en función de la elección del término que hagamos.

En España utilizamos la palabra ‘michelín’ (en referencia al muñeco de la popular guía culinaria) para referirnos coloquialmente a las ‘lorzas’ o depósitos adiposos alrededor de la cintura. Sin embargo, resulta mucho más cariñosa la manera en la que los ingleses se refieren a nuestro ominoso flotador: ‘love handles’ (’asideros de amor’). Si usted es de los míos y confundió el fin de año con el fin del mundo, anímese y, por una vez, use los anglicismos a su favor: menos Ozempic y más ‘love handles’.

Jueves 9. BONDAD

Estoy convencida de que las personas bondadosas sienten menos el peso de la soledad. Cuando el mundo se convierte en un lugar hostil y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos, la bondad hace acto de presencia para abrazarnos y proporcionarnos consuelo.

Viernes 10. ÉL

«Un buen corazón quebranta mala ventura», Miguel de Cervantes.

