El liderazgo que necesita el PSRM

La Región de Murcia atraviesa un momento crucial, un instante donde la ilusión y la esperanza pueden marcar el inicio de una nueva etapa. Durante más de tres décadas, hemos sido testigos de cómo nuestra tierra perdía oportunidades, mientras los servicios públicos que garantizan la igualdad y el bienestar de las personas se deterioraban. La educación afronta carencias graves en infraestructuras, la sanidad pública se resiente bajo una creciente precariedad, y nuestros jóvenes ven en la emigración su única salida. Este no es solo un escenario preocupante; es una llamada urgente al cambio.

Ese cambio debe empezar en nuestra casa, en el PSRM. Como partido, necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía, pero también de nuestra militancia. Debemos preguntarnos por qué tantas personas que creyeron en nosotros se han alejado. Quizás no hemos sabido escuchar lo suficiente, ni conectar con las preocupaciones reales de quienes día a día defienden nuestras ideas en sus barrios y municipios. Ahora es el momento de corregir errores y construir un proyecto político que inspire y represente de verdad a nuestra gente.

El PSRM no necesita más de lo mismo. No puede seguir siendo gestionado desde los despachos, ajeno a la realidad de las agrupaciones y de las personas que lo sostienen. Necesitamos un liderazgo que nazca de la militancia, que comprenda las realidades de nuestras agrupaciones y que trabaje con humildad, cercanía y determinación. Un liderazgo que apueste por el diálogo, que respete la diversidad de voces dentro del partido y que busque la unidad como base para construir algo grande.

Esa visión no es una utopía. Es posible, pero requiere de un compromiso firme con nuestras raíces y con nuestra gente. Necesitamos líderes que no estén condicionados por acuerdos en la sombra ni por intereses particulares. Líderes que pongan a la militancia en el centro de todas las decisiones. Por eso confiamos en Diego Conesa. Su experiencia, su cercanía y su capacidad para conectar con la base del partido lo convierten en el líder que el PSRM necesita para afrontar los retos de esta nueva etapa.

Diego no representa una opción más. Representa una oportunidad de cambio real. No viene a perpetuar lo que no ha funcionado, sino a devolver al PSRM la fuerza que necesita para liderar el cambio en la Región de Murcia. Su compromiso no es solo con el presente, sino con el futuro: fortalecer las agrupaciones, devolver la participación activa a la militancia y construir un partido más unido y preparado para afrontar los desafíos electorales de 2027.

El 19 de enero, tenemos una oportunidad histórica. No es solo una elección interna; es una decisión sobre el rumbo que queremos para nuestro partido y, por ende, para nuestra tierra. Apostar por Diego Conesa es elegir un PSRM valiente, cohesionado y centrado en la militancia. Es apostar por un partido que mire al futuro con ambición, pero sin olvidar sus raíces. Es elegir a alguien que ha demostrado que sabe ganar, pero también que sabe escuchar y trabajar para todos.

La Región de Murcia necesita un cambio profundo, y ese cambio comienza aquí, en el PSRM. Volver a ganar no es solo una meta, es un compromiso con nuestra historia y con nuestra gente. Es recuperar la confianza de quienes nos miran con escepticismo y ofrecerles un proyecto que inspire, que una, que transforme.

Ahora más que nunca, necesitamos un liderazgo que escuche, que conecte, que sume. Diego Conesa representa esa posibilidad. Una oportunidad de construir un partido más fuerte, más unido y más cercano a la sociedad que queremos transformar. El 19 de enero, hagamos historia. Volvamos a ganar juntos.

Volver a ganar. Volver a creer. Volver a liderar.

Suscríbete para seguir leyendo