Sánchez es el mejor

No hay día en que una decisión u ocurrencia de Pedro Sánchez no nos lleve a exclamar ‘¡obra maestra!’, ya sea por su oportunidad o perversidad. Pero no cabe duda de que una y otra vez lleva la iniciativa para arrastrar a los demás a los debates que impone, muchos de ellos tramposos, a los que los partidos de la oposición responden como corderitos. Su última faena es de dimensión interna, pues también pastorea a su partido con artes de malabar.

Cuando el PSOE perdió las elecciones autonómicas y municipales en España, a salvo de unos pocos reductos, se generalizó la coincidencia de que se había transferido a la periferia el malestar que provocaba el Gobierno nacional y la figura de Sánchez en particular. Los presidentes y alcaldes socialistas habían recibido en sus culos las patadas destinadas al de Sánchez. Tal vez esta impresión extendida le habría acarreado un desgaste grave en su liderazgo orgánico si no hubiera sido por su rápida reacción al convocar de inmediato elecciones generales. Todo análisis interno quedó suspendido y toda crítica, aplazada sine die.

Sánchez perdió las generales, en coherencia con los resultados en las locales, pero la aritmética parlamentaria le permitió mantenerse en el Gobierno, aun a trompicones, a cambio de reelaborar radicalmente el programa electoral con que acudió a las urnas. Pero desde el poder todo se amortiza. Y, llegado el momento, convocó al partido a un plebiscito en Sevilla bajo el lema «señor, sí señor» para a continuación organizar la escabechina en las autonomías. La paradoja es que muchos de los que perdieron por su causa son ahora reemplazados a dedo para ser sustituidos por sus ministros, como si en éstos residiera la savia de la reactivación en vez de la clave del hundimiento. Incluso aparta a los que antes impuso, como en Castilla y León o en Andalucía, una vez que han devenido en piezas averiadas.

Otra jugada maestra, esta vez para consumo interno. Cuando estaba en la cuerda floja, a punto de ser señalado por sus barones, interpuso la urgencia electoral, conservó el Gobierno, conquistó Cataluña, mantuvo el estatus institucional en el País Vasco y ahora se da un plazo de tres años con el señuelo de desplazar a los perdedores que lo fueron a su costa. No se dirá que no es el mejor.

