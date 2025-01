Tú puedes ayudar a reducir la delincuencia en tu ciudad

Murcia, Cartagena y Molina de Segura fueron escenario de más de la mitad de los 55.000 delitos cometidos en la Región en los nueve primeros meses del año 2024. Lo publicó esta semana La Opinión y participé en el artículo con unas pinceladas. Ahora quisiera profundizar sobre el asunto y ahondar en qué herramientas existen para que puedan decrecer los índices de delincuencia de una zona. Veamos algunos ejemplos:

Más luz. Aunque pueda parecer una obviedad, alumbrar las calles reduce hasta en un 36% la tasa de delincuencia durante la noche, apuntan los estudios.

Más gente. Se conoce como «vigilancia natural». Es decir, en las zonas más transitadas por vecinos y turistas se cometen menos ilícitos graves debido a la cantidad de testigos y, con ello, la gran posibilidad de que te pillen. También es cierto que, a la hora de cometer hurtos sin emplear la violencia, los ladrones se mueven como pez en el agua en las multitudes: hay que llevar cuidado.

Más espacio. También ayuda que los viales sean anchos, que las calles sean abiertas, estén limpias y cuenten con una buena visibilidad.

¿Más castigo? No necesariamente. Hay varios estudios que coinciden en que el endurecimiento de las penas de forma aislada no reduce la delincuencia, pues no ataca la causa del delito, sino la consecuencia. Es algo que abordamos los juristas, por ejemplo, en el IX Congreso Penitenciario Legionense en León. En mi opinión, aparte de endurecer las penas o levantar la mano, se ha de llevar a cabo un trabajo que profundice en las causas, que suelen ser económicas o sociales.

Como constaba en el artículo sobre la delincuencia en la Región, es habitual que los focos de criminalidad se hallen en los barrios más subdesarrollados de cada municipio, donde la limpieza e higiene de las calles es deficiente, se produce una alta tasa de absentismo escolar por parte de los menores y se produce una brecha económica.

Con este panorama, podemos concluir que ayudar a reducir la delincuencia, o al menos poner un granito de arena para ello, está en la mano de todos, también en la tuya. Porque, como dice el proverbio: «Sí cada uno barriera delante de su puerta, ¡qué limpia estaría la ciudad!»

