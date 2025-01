El corazón del tigre

La corte estaba irritada contra Park Ji-won, sus sarcasmos habían parecido intolerables al mismo rey, quien había exigido de él que escribiera una disculpa retractándose por la ambigüedad moral que mostraba en sus textos. Ionam, el nombre de escritor que Park Ji-won eligió para sí, se había convertido, a lo largo y ancho de todo el país, en sinónimo de descaro. Poco le importaba la afectada dignidad de los funcionarios confucianos.

Cuando se dirigía a visitar a su amigo, el humilde anciano Min, este le narró una historia tremenda sucedida recientemente. Una joven, a punto de casarse, había sufrido la muerte inesperada de su prometido. La muchacha insistía en cumplir los ritos preceptivos del luto durante los tres años que prescribía la costumbre, igual que si hubiera estado casada. Una vez cumplidos, la mujer había determinado dejarse morir, como hacían las buenas viudas. Los padres lamentaban haber educado a su hija con tanta lealtad a la tradición, pero no tanto por el camino honorable que la joven quería seguir, sino porque, atendiendo a su poca edad, resultaba fácil negociar nuevas (y rentables) nupcias con otra familia. Llegaron incluso a recluir en casa a la hija, impidiendo que fuera a mostrar condolencias a la que hubiera debido ser su suegra. Por tanta desgracia, la muchacha huyó de sus padres en plena noche, atravesando la jungla. A la mañana siguiente, lejos del sendero, encontraron sus ropas desgarradas y manchadas de sangre. Todos pensaron que un tigre que merodeaba por allí la había devorado.

Park Ji-won se quejó amargamente de las bárbaras costumbres que condenaban a las mujeres. Pero más aún le indignaba que hubiera una inmensa mayoría de campesinos que pensara en los tigres como animales sagrados que aceptaran llevarse consigo ofrendas humanas; que estuvieran dotados de razón, y que sus cuerpos felinos pudieran albergar el espíritu de una persona fallecida, siendo por ello más sabios e inteligentes. Nada de esto le parecía serio al ilustre escritor, y proclamó que un tigre jamás será otra cosa que un tigre, es decir, un animal carnicero y sin piedad.

'Abanderado sobre piel de tigre', tinta y colores sobre seda. / Dinastía Qing

Sin embargo, al volver precipitadamente a la corte para dar las explicaciones que le habían exigido, extravió el camino por la selva. Anduvo perdido y en plena noche dio con una fortaleza jamás vista, magnífica y envuelta entre nubes misteriosas, muy semejante al castillo de Hwaseong. No reconoció los estandartes, los centinelas le dieron el alto y lo llevaron preso a la sala del trono. La real pareja, el matrimonio sagrado que regía aquel castillo, sin duda encantado, le miraba con gesto acervo.

-Has de saber, que soy el tigre, dueño de estas tierras, y esta dama que ves, mi consorte, es la piadosa mujer cuyos padres pretendían casar con otro hombre. Pero yo, el tigre, soy, según tú, un sanguinario devorador de hombres; dices que carezco de la menor piedad. Así pues, pensarás que he obrado mal llevándomela conmigo, haciéndola señora de todo cuanto ves, en el lugar que le corresponde por su dignidad y por la bondad de su corazón.

Ionam temblaba, incapaz de decir palabra, se daba por muerto a manos de tan formidable enemigo.

-Vosotros, hombres, sois los impíos, los que burláis los juramentos comprometidos con los dioses; vosotros sois los malvados, que os deleitáis con la caza cuando no tenéis hambre y por sólo el gusto de matar; vosotros sois los crueles, pues mientras que los tigres cazamos para sobrevivir y repartimos entre nuestra camada la comida cobrada en buena lid, vosotros, digo, vendéis a vuestros propios hijos, prostituís a vuestras niñas y, es más, os hacéis la guerra constantemente en lugar de compartir los dones que da la tierra. Márchate de aquí, y no me irrites más, vástago que eres de una simiente maldita. Si te queda dignidad, escribe sobre el papel con tu pincel esto que te mando: que reúne más humanidad un puñado de animales, que todos vuestros santos juntos.

A la mañana siguiente un bonzo que buscaba hierbas medicinales se encontró con Ji-won, que deliraba repitiendo versos inconexos. El monje sacó vino de arroz de la calabaza que llevaba consigo, humedeció los labios y reanimó al escritor. Aún tuvo la osadía de tardar semanas en comparecer en la corte y declarar en el proceso que habían abierto contra él. Interpelado por su tardanza, dijo:

-Me demoraba porque estaba escribiendo el encargo que me ha hecho el tigre, mi verdadero y noble señor, augusto de gran corazón, soberano en las tierras de Yeong.

Los funcionarios del rey pensaban que estaba loco y lo dejaron marchar.

