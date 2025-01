En esta época de fiestas recién terminada, en la que lo más practicado entre nosotros son las reuniones, las comilonas y las compras, algunos aún conservan el gusto de felicitar a amigos. Las tarjetas postales están claramente en desuso, han sido sustituidas por memes en general prefabricados enviados por WhatsApp. Antiguamente, las generaciones anteriores a los ‘boomers’, si se tenían los posibles suficientes, se llamaba por teléfono a los más próximos. A menudo, era la única vez que se hablaba cada año con esas personas, y existía la regla de cortesía de que si uno felicitaba la Navidad, el otro correspondía felicitando el año nuevo. En fin, a los ‘millennials’ (nacidos entre 1980 y 2000) y posteriores todo esto les sonará raro, raro, raro. Porque según parece el 81% de ellos sienten «ansiedad» cuando tienen que hablar por teléfono. «Telefonofobia» le han llamado. No deja de ser muy irónico este efecto en personas para las que el teléfono móvil es prácticamente una extensión de su cuerpo y una necesidad fisiológica más. El cíborg más exitoso sería sin lugar a dudas el que lograse añadir al cuerpo humano el móvil con todas sus prestaciones. Bueno, todas no: todas excepto la posibilidad de llamadas de voz, lo que en el orden filológico nos llevaría a otra palabra más que perdería su significado literal (hablar a distancia) y se convertiría en un nombre no descriptivo, pero eso no viene a cuento.

Sin embargo, no se trata solo de los jóvenes. Veamos una situación cada vez más frecuente. Imagine que invita usted a unos amigos a cenar. De esas amigas de la infancia que, tras 30 o 40 años vividos cada una por su lado, se recuperan gozosamente. La explicación del gozo está en que la esencia del reencuentro no es la mera nostalgia, por más que la reunión esté salpicada de recuerdos inevitablemente. El gozo no radica en que nos juntemos para volver a ser las niñas o las adolescentes que fuimos, al contrario, la felicidad nace de que nos juntamos para ser las mujeres que somos 30 o 40 años después. El gozo radica en redescubrirnos con afinidades y puntos de vista a veces semejantes, a veces coincidentes y otras interesantes, dignos de ser escuchados, enriquecedores. Redescubrimos que nos queremos con la misma naturalidad que hace 30 o 40 años. Aquel «Fa vint anys que tinc vint anys./ Vint anys i encara tinc força,/ i no tinc l’ànima morta» de Serrat, encantadores reencuentros con personas que aún «no tiene[n] el alma muerta». En fin, en esa cena lo pasamos todos estupendamente. Y al día siguiente, en lugar de llamarnos y comentar la felicidad compartida, lo hacemos con mensajes por WhatsApp. Antiguamente las amigas se habrían, nos habríamos, llamado, habríamos estado media hora, una hora al teléfono, con risas y más recuerdos y seguramente fijando una nueva cita. Nos habríamos llamado y habríamos hablado. En cambio, en estos tiempos no llamamos. Hasta el punto de que hacer una llamada o hablar por teléfono provoca ¡ansiedad! a los más jóvenes. Los no tan jóvenes no queremos molestar y por eso no llamamos: por no molestar. Una se pregunta qué ha pasado para que optemos por el diálogo con mensajes, que nos ocupa el mismo tiempo o más que la conversación, en lugar de por la llamada de voz. A los jóvenes parece ser que los mensajes les dan sensación de control. Pero los viejos ¿por qué pensamos que vamos a molestar? ¿Acaso nos molestaría que nos llamase alguien para darnos las gracias o para comentar haber pasado un rato feliz con nosotros? Nunca nos molestaba ni nos molesta que nos llame alguien querido, al contrario, nos alegraba y nos sigue alegrando el día. Es incomparable la alegría que te da un mensaje con la que te da una llamada, también porque, al hacerse estas escasas, escuchar la voz de alguien querido te sube al cielo. ¿Es que acaso ya no sabemos quién nos quiere? ¿O es que tenemos miedo de mostrar nuestra amistad y afecto? Y si no es así, ¿por qué no nos atrevemos a hacerlo? ¿O por qué nos hiperprotegemos de un posible desaire? ¿Qué especie de blandura tonta es esta?

