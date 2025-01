Hace años, cuando era un pipiolo, tuve una pequeña disputa con un amigo mayor que yo. A la manera de Gregory Peck y Charlton Heston en Horizontes de grandeza, nos citamos junto a una casa solariega abandonada ya caída la noche y tuvimos una pelea, más bien un ‘coup de force’, que dirían los franceses. Pepe tenía razón y no porque ganara la pelea, sino por mi impertinencia en una reclamación que entre amigos estaba de más. Era una mezquindad.

Cuento la anécdota a propósito de la mezquindad que nos rodea y no sólo en el terreno político, donde es más notorio y evidente, pues en la jungla en que se ha convertido, los intereses espurios priman sobre el bien común, que debería ser su principio, no sólo ético. Son tantos los ejemplos que nos faltaría espacio en el periódico, de portada a contraportada.

Las mezquindades parece nombre de región, pero al contrario que Las Merindades de Burgos, sería un territorio árido, dominado por los lagartos y las sierpes. No por ello más lejano, antes al contrario, es una dimensión que forma parte de nuestra propia sustancia, salvo que, a diferencia de las tres dimensiones espaciales y la temporal, que son perceptibles y externas, ésta habita entre nosotros y nos acecha en cada tránsito de nuestra vida.

La mezquindad es nociva porque se apodera de nosotros sin que seamos conscientes. Es un virus silencioso de sutiles formas y variados modos de infección. Puede aparecer cuando alguien nos pide limosna y le escatimamos una vulgar moneda. Decía «Pepe el Chato» que contra el pedir está el no dar. Sabemos que la caridad no es remedio de la pobreza y que el número de mendicantes ha crecido exponencialmente, que no hay terraza por la que no pasen varios en el tiempo de un refrigerio, que interrumpen nuestras conversaciones no sin cierta impertinencia. Si fuéramos capaces de ver en cada uno las causas de su necesidad, nos avergonzaríamos al darles la espalda, pero los tiempos no propician la empatía ni la reflexión. Ponernos en el lugar del otro podría ser buen remedio contra la mezquindad, porque lo que a nosotros no nos cuesta, puede ser útil para otros.

La calle no es el único lugar en que podemos encontrarnos con la mezquindad. Lo curioso es que podemos detectarla fácilmente, pues se reconoce inmediatamente en los otros, pero es casi indetectable para nosotros mismos, porque tiene mil disfraces con los que vestirse y nos vuelve ruines a otras miradas sin que seamos conscientes de ello.

Un caso paradigmático de disfraz indetectable, tan perfecto que lo cicatero se viste de triunfo, es el comercio, cuyo fundamento es el ánimo de lucro. La ganancia y el beneficio se convierten en la medida del éxito en una sociedad que valora la creación de riqueza más que todas las virtudes juntas. Sobre ellos se construyen cientos de falacias; se acepta comúnmente que la riqueza crea empleo, pero es tan incierto como improbable. Nunca la banca ha ganado tanto dinero ni ha destruido tantos empleos al tiempo que se afianzaba el oligopolio. Podríamos extender el ejemplo a decenas de sectores, sin necesidad de recurrir a las tecnológicas y la inteligencia artificial que destruirá miles de puestos de trabajo con beneficios supermillonarios.

Pero acerquémonos a nuestra propia Región, pues hay empresarios a los que señalamos como ejemplo de emprendimiento, visión comercial y éxito en los negocios. Sin embargo, tenemos la renta per cápita más baja de España y eso se debe a que los salarios en nuestra comunidad tienden a ser paupérrimos. Es relativamente fácil hacerse rico a costa del trabajo de otros.

Qué decir de la hostelería, que multiplica los precios de las habitaciones sin subir los salarios de las trabajadoras que las limpian. Qué de bares y restaurantes, donde el precio de una bebida es muy superior al de su coste y nos cobran el pan sin haberlo pedido.

No es sólo la ruindad económica, la cicatería avarienta. No tratar de ponerse en el lugar del otro, nos hace mezquinos incluso con aquellos que tenemos tan cerca, que bastaría alzar la vista para encontrar su mirada. Un simple gesto basta para comprender.

Dorian Gray podía observar en su propio retrato como la depravación se adueñaba de él al tiempo que mantenía intacta su imagen de triunfador. Pero nosotros carecemos de un espejo que nos devuelva nuestra imagen moral o de un Oscar Wilde que nos la represente. Marcharon los Reyes Magos, arquetipos de la generosidad, pero miremos si nos dejaron el nigérrimo carbón de un territorio innoble.

