Estigmatiza, que algo queda

El presidente de los socialistas murcianos, Alfonso Martínez Baños (espero no equivocarme con su cargo), asegura en la red X que este servidor de ustedes «intenta influir en las primarias del PSRM utilizando información incorrecta», y asegura que los 1.029 avales registrados en favor de la candidatura de Conesa «representan el 19,6% del censo, no el 40%». ¿Y quién ha dicho lo contrario? Pero ¿desde cuándo en un escrutinio electoral, preelectoral en este caso, se determinan los resultados en relación a la totalidad de los potenciales votantes y no a los votos realmente emitidos ? En mi artículo del pasado domingo afirmé que Conesa «se aproxima» al 40%, lo cual, dadas las circunstancias, valoré como un buen avance. Y más si damos crédito al candidato alternativo cuando afirma que no ha presentado la totalidad de los avales «por estrategia», tal vez por no dar pistas sobre sus posibilidades en el supuesto ‘territorio comanche’ del eje de las tres principales localidades. Donde sí supera el 40% (alcanza el 45%) es en la remisión de avales online, donde cabe suponer que la presión del aparato es menor.

Acepto, sin embargo, mi error al titular a Francisco Lucas como vicesecretario general, debido, sin duda, a que esa es la percepción existente en la práctica, toda vez que facturó las listas electorales (especialmente las de Murcia), como sabe cualquier miembro de la organización, y que es el autor de líneas estratégicas de su partido, como la que denominó ‘contrato social’.

Respecto a mi interés en influir en las primarias socialistas es cero, y esa imputación la entiendo como un modo de estigmatizar mis comentarios a fin de que se desconsideren los argumentos razonados que libremente aporto, los cuales pueden ser discutibles, claro, pero no por una intencionalidad atribuida con razones de parte.

Guardo muy buen recuerdo de Martínez Baños de la época en la que fue para mí una fuente imprescindible para denunciar la corrupción del PP en Totana bajo la alcaldía de aquel Morales, y lamento lo que ahora estará sufriendo con las cosas que ocurren en su partido. Por nadie pase.

