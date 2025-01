España ahora se divide entre arrendadores y arrendatarios

En este país siempre nos gustó dividirnos en dos trozos; si antiguamente nos separábamos entre nobles y plebeyos, después pasamos a diferenciarnos entre ricos y pobres, para más tarde ponerle un envoltorio de celofán y llamarlo norte y sur, todo esto antes, claro, de rajar este país entre postfranquistas y demócratas. Ahora, después de que las «castas» se deshicieran como un azucarillo en un café caliente, nos volvemos a partir en dos con la vivienda como puchero donde dirimir nuestras diferencias, un nuevo campo de batalla donde pelearnos: la «guerra entre los arrendadores y los arrendatarios» ha comenzado.

No es la primera, ni me temo que será la última, que vuelve la vivienda a este rincón, y, de nuevo, me reafirmo en mi tesis: la vivienda no es un problema, es un negocio.

En materia de alquileres y compraventa está todo inventado, así que lo único que tenemos que hacer para solucionar un problema ficticio es extrapolar las diferentes maneras que otros países han puesto en práctica y que han dado excelentes resultados.

Pero si alguien pretende solucionar un problema de lustros en apenas uno o dos años, se equivocará, y al final ocurre siempre lo mismo, ganan los del norte. Es como el problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que tras años y años saltándose las normas y engordando la función pública con personal temporal, cuando se intenta normalizar la situación, ocurren no solo injusticias, sino agravios comparativos.

El poder económico tiene claro del lado de quien está: de quien no solo tiene derecho a voto, sino que va y vota, como es su obligación, mientras las manifestaciones de inquilinos protestando por su precaria situación, apenas votan, y cuando lo hacen, más de la mitad no están ni empadronados en su vivienda habitual.

Porque, hablemos seriamente, si yo fuera una persona con dos o tres casas alquiladas, no solo tendría claro de qué lado estoy, sino que haría lo imposible por mantener una situación de poder en la «batalla» de la vivienda, lo que siempre se ha dicho: «tener la sartén por el mango».

Ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas van a solucionar el mal llamado problema de la vivienda, así que correspondería al Estado con mayúsculas hacer cumplir la propia Constitución Española, y velar por el interés general.

Seguir facilitando suelo a la iniciativa privada y subvencionando alquileres está demostrado que nos ha traído a la situación actual, así que solo queda una solución, la misma que han adoptado países tan «comunistas y anarquistas» como Austria, Dinamarca, Países Bajos o Alemania.

Así que harían bien en el Gobierno de España que dejaran de tirarse de los pelos con las 37 horas y media, y presentar, que no anunciar, un Plan Nacional de Vivienda Pública en Régimen de Alquiler, financiado y gestionado por el propio Ministerio, entonces, cuando ya esté resuelto el problema habitacional de millones de personas, nos podemos dedicar a hablar de la estampita de la vaquilla que lleva Lalachus en su bolso como amuleto.

PD: Por favor, no nos olvidemos de Gaza y el genocidio que allí está llevándose a cabo, que este país sigue siendo muy desmemoriado.

