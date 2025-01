Conocí los kioscos de prensa cuando tenía unos pocos años y mi padre me mandaba a comprar el periódico y un paquete de ‘Ideales’, cigarrillos terribles con envoltura de papel amarillo que, cuando los encendía, a veces crujían y saltaban chispas. Pero realmente mi relación personal con los kioscos comenzó algo después, cuando tenía unos 12 años y comencé a leer libros. En la pequeña biblioteca de los Hijos de María de mi colegio me prestaban los de Emilio Salgari, Stevenson, Cervantes (éste adaptado para jóvenes, no nos fuésemos a malvar), etc., pero en los kioscos estaba la posibilidad de acceder a novelas del Oeste y también policiacas, de las colecciones CIA y FBI, que alquilabas y luego ibas a cambiarlas por otras, previo pago de unas perras. El estado de aquellas novelitas era a veces algo problemático, pues debido a su paso por tantas manos iban almacenando pringue y suciedad en páginas y cubiertas, pero por aquel entonces esas cosas no nos arredraban en nuestro afán de vivir las aventuras y los misterios que nos traían esos libros.

Para casi todos los de mi generación los kioscos han formado y forman parte de nuestras vidas, pero, de un tiempo a esta parte, la venta de periódicos y revistas en papel ha bajado en un gran tanto por ciento y muchos han cerrado. Esta situación nos preocupa a los que todavía somos fieles a la prensa en papel o incluso estamos suscritos a una, o a dos publicaciones diarias, como yo mismo, y viendo, además, que el porvenir tampoco parece que tenga tendencia a mejorar, sino a todo lo contrario. Por lo tanto, el negocio que genera un kiosco no está en un buen momento, y los que permanecen al frente de ellos demuestran la capacidad de sacrificio que implica este trabajo y que no sé si muchos de nosotros, los clientes, tenemos en cuenta. Un kiosquero ha de estar en su puesto todos los días del año, incluidos domingos y festivos, menos tres: Sábado Santo, Navidad y 1 de enero. Ahora se habla de que los trabajadores van a conseguir las 37 horas y media semanales, me gustaría que alguien se parara a calcular cuántas horas a la semana le echa un kiosquero a su trabajo, teniendo en cuenta que algunos, como los míos actuales, abren también por la tarde, es decir, están en su puesto todo el día.

Está claro que las dos razones por las que los kioscos van desapareciendo son las que arriba les explico: bajón en las ventas y muchas horas de dedicación, lo que no atrae a la juventud actual como forma de ganarse la vida. Pero también hay otras de la que ellos con mucha razón se quejan. Estos kioscos de prensa están considerados a nivel oficial como un negocio más sujeto a sus impuestos, alguno difícil de aceptar. Un ejemplo, imagino que al Ayuntamiento se le pagará un impuesto porque el kiosco ocupa un trozo de vía pública, pero ¿y el servicio que prestan? Hasta la estética del kiosco en la acera o en una plaza presta un servicio al paisaje urbano, que sin ellos perdería un elemento tradicional y muy querido para los ciudadanos. ¿Cómo puede el Ayuntamiento cobrarles impuestos cuando además saben que este pequeño negocio a nivel económico va a la baja?

Yo mismo leo cada día periódicos digitales o entro en sus páginas web para ver si hay algún titular reciente que me pueda interesar, pero para mí es imprescindible acudir cada día a mi kiosco, recoger los periódicos y llevármelos a un sillón del estudio o de la casa para leerlos en papel, sintiéndolos en mis dedos, incluso percibiendo su olor ‘a periódico’. Hay que procurar que no se pierdan más kioscos, y para ello habrá que facilitarles las cosas a los que quedan. No creo que las instituciones se arruinen si les bajan o les quitan algunos impuestos a los kiosqueros, ¿no es verdad Sr. Alcalde Ballesta? Que usted también es un buen lector de periódicos en papel.

