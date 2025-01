Un extraterrestre en La Manga

¿Recuerdan el chiste del azufre? En el examen, el profesor pregunta por ese elemento, y el alumno, completamente descolocado, enumera al azar una serie de características, la última de las cuales es «y sabe bien». El profesor le extiende una pepita de muestra y le insta a que se la ponga en la lengua. El alumno contrae el gesto, pero para mantener su tesis replica: «Pues a mí me gusta».

A mí me gusta La Manga, qué pasa. Sí. La de los turistas que no salen del entorno de su hotel. La de los paelleros de medianoche. La de los madrileños ayusistas y abusones en la cola del supermercado. La de los exhibicionistas de yate que lo sacan del puerto para anclarlo a pocos metros de la playa. La del impío servicio de autobús. La de los precios de Saint Tropez con prestaciones mejorables. La del paraíso entre dos mares que no se ven desde la avenida principal, tapiados por bloques de cemento. La de los castillitos y balaustradas. La de las residencias de ministros franquistas reconvertidas en bares fashion. La de los puentes de la risa... Hasta el Mediterráneo pierde allí su legendario y bellísimo nombre para pasar a denominarse Mayor.

Y se puede precisar más: La Manga de la especulación a la vista, la de la privatización de las playas por simple ocupación, la aplanadora del medio ambiente... Un dolor, pero digamos en su favor que no de intensidad diferente al que produce cualquier otro ejemplo de planificación turística en el litoral, lo cual tampoco es un consuelo, pero al menos la rescata de la excepción.

Todo eso lo damos por supuesto, y podemos rasgarnos las vestiduras, votar a Bríos o mesarnos los cabellos. Ejercicios inútiles. Parece más práctico disfrutar del placer estético que proporciona la sucesión de muestras de fealdad, pues la fealdad también es bella. Y no será porque en La Manga no hayan intervenido algunos, muchos, arquitectos magníficos, pero lo han hecho con tal pavoneo y descoque y con tan lujuriosa acumulación que el conjunto simula una zona de servicio espacial de camino a un exoplaneta.

No es extraño que Frédérick Volkringer acabara dándose un voltio por allí, con la alevosía de hacerlo en invierno, cuando el paisaje descansa del paisanaje y los bultos arquitectónicos presentan una mayor desolación no desprovista de melancolía.

¿Quién es Volkringer? Un ejecutivo de marcas premium de moda internacional que un día cambió sin pensárselo Nueva York por Murcia debido a que le atravesaron dos impactos, uno bueno y otro malo. El malo es que se enamoró, y el bueno es que fue de Marisa.

Volkringer, estupefacto

Desde entonces campa por estos lares cámara al cuello, retratando todo lo que pasma a su mentalidad germánica y que nosotros no vemos hasta que no nos lo enseña convertido en imagen estática. Además de lo ya dicho, Volkringer es un tipo divertido (divertido porque se divierte), aparentemente ingenuo y que parece estar siempre sorprendido, pero dispone de una mirada tal vez involuntariamente feroz, capaz de sacar petróleo de cualquier objeto, espacio, despojo o cosa.

¿Qué más adecuado hábitat para su perspicacia de extraterrestre aterrizado por amor entre nosotros que La Manga ancha, un experimento de depredación urbana que, desnudo de turistas y lugareños, se deja a su vez depredar por la mirada estupefacta del fotógrafo? De lo que surge un álbum que no es de denuncia ni de humor, sino que convoca a la perplejidad.

La Manga es como Troya: tiene muchas capas que se han ido construyendo sobre las ruinas de una anterior y solo los muy mangueros saben distinguirlas. Pero todas juntas nos invitan a ejercer de arqueólogos con toalla de playa. Volkringer nos resume las pistas, y en su fotos vemos las huellas de lo que pudo haber sido y no fue, pero sobre todo de lo que es sin remedio. Pero por encima de esas moles, de los recursos kitchs, del quiero y no puedo de proyectos elitistas interceptados por la funcionalidad de las clases medias emergentes, a su vez atacadas por el derecho inalienable al turismo popular, una línea que va desde la calle Serrano al barrio de Vallecas; por encima de toda esa amalgama, digo, está la resistencia de la naturaleza, y es que La Manga hay que escudriñarla. Tiene emocionantes puestas de sol, chiringuitos plácidos, secretos deliciosos, noches dulces y de las otras, vericuetos (créanme) inexplorados, y el lebeche, con su furia, nos trae en ocasiones el recuerdo de algunos amores de verano en cuyo nirvana nostálgico se apagan todas las alarmas que pudiera propiciar el entorno. Ay, La Manga.

Volkringer nos presenta la cáscara, y los que miramos sus fotos observamos la médula. En tan desolada grandeza hubo, hay y habrá vida, por mucho que en esas imágenes el tiempo parezca estar detenido. Los urbanistas contemporáneos han descubierto las bondades de Benidorm que, como La Manga, es la consecuencia del ansia especulativa, y consuelo mi adicción a su territorio al constatar que arquitectos como Pencho, que dispone de una roulotte para escaparse de aquí, alquila cada año un apartamento para cumplir un rito, o que uno de los mejores periodistas de viajes del mundo, Paco Nadal, se comprara un apartamento en la zona para pasar nada menos que el verano. La Manga ejerce una atracción insoportable y, lo peor, inexplicable.

Volkringer despieza la instalación con la ingenuidad de su mirada implacable, y nos somete de nuevo a una impresión que se sitúa entre la repulsa y la fascinación.

