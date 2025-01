Sábado 28. Como puedas

Un viejo amigo me envía un artículo sobre la felicidad que ha leído en el Abc. La tesis del texto es que la felicidad es una cuestión de voluntad: todos podemos ser felices si lo deseamos, con independencia de nuestras circunstancias personales.

Otros artículos de Gema Panalés Lorca El mapa y el territorio Nos merecemos algo fácil El mapa y el territorio Odio las comidas familiares El mapa y el territorio Susurros entre amigas

Elegir estar feliz, reducir el nivel de dramatismo diario y tomarnos la vida con optimismo es, ciertamente, lo deseable. Pero con esa tesis me sucede lo mismo que a McCroskey, el controlador aéreo de Aterriza como puedas, cuando tiene que lograr que el avión tome tierra, mientras hace frente a todo tipo de problemas y desastres. En el clímax del caos, McCroskey dice algo que todos hemos pensado alguna vez en la vida: «Elegí un mal día para dejar de fumar».

En una situación de estrés extremo es imposible estar feliz y ‘zen’, por más que uno lo intente. Es como pedirle a un fumador empedernido que abandone el vicio durante un apocalipsis zombi o comenzar una dieta en Nochebuena: nos sentiremos culpables por no poder hacerlo y, encima, sufriremos más.

El oficio de vivir conlleva cruzarse con la tristeza de vez en cuando. La clave está en no encariñarse con ella y tratarla como a ese invitado inoportuno que sabemos que pronto se marchará de casa. Si la cosa se pone realmente fea, siempre podemos tomar prestada la otra gran frase de McCroskey: «Elegí un mal día para dejar de oler pegamento».

Domingo 29. Equipo roscón

Mi compañero está indignado por un drama que nadie vio venir: el panettone está desplazando al roscón de Reyes como dulce navideño.

Lunes 30. Broker

Un señor mayor, sin venir a cuento, me confiesa por qué decidió divorciarse de su esposa:

—Cuando me jubilé quería que me hiciese corredor de bolsa. Sí, sí. Que fuera a por el pan, que le trajese la compra…

Martes 31. Non-Stop

Salimos a tomarnos algo por Murcia y, a pesar del tiempo desapacible, la ciudad está a reventar. Se pone a llover y, en cuanto escampa, las barras vuelven a llenarse de personas festejando el fin de 2024. Una buena amiga nos cuenta que el concepto de ‘tardeo’ nació en Murcia. Lo leyó en El País.

—Si es que a fiesta no nos gana nadie —le digo—. Una vez intenté explicarle a un profesor mío en Pekín cómo era la vida en Murcia y le dije que se imaginara un pueblo antiguo y bonito en el que siempre hacía sol, donde se comenzaba a comer y a beber a las 12.00 y no se paraba hasta la madrugada, en una especie de fiesta continua en la que, cada cinco minutos, te encontrabas con un amigo que te saludaba. El hombre no daba crédito.

Miércoles 1. Clavado en un bar

En pijama, después de comernos las uvas, mi compañero me pregunta si me apetece salir por ahí a tomarnos algo. Él mismo se contesta: «El problema de ir a un bar con 40 años es que parece que eres el dueño».

Jueves 2. El paseante

La primera palabra que aprendo este 2025: Flâneur: Dícese de la persona que pasea por las calles sin objetivo ni rumbo fijo, que se siente como pez en el agua en el bullicio de la ciudad y se entrega a la observación sin prisas, disfrutando del caos y la belleza urbana. El término lo popularizó Baudelaire en el XIX y procede del verbo francés flâner, que significa vagabundear.

Viernes 3. Repetir el reloj

Ideas para escapar de la tiranía del tiempo y liberarse del tic-tac del reloj: leer el periódico de atrás hacia delante, disfrutar de un baño en el mar y secarse al sol, saborear una sobremesa con los seres queridos, sumergirse en las páginas de un libro, una conversación interminable bajo las sábanas...

Suscríbete para seguir leyendo