Queridos Reyes Magos, puede que me digan que ya soy mayor para ir pidiéndoles cosas, pero no creo que caigan sus Majestades en estereotipos, que de eso ya sabemos mucho por esta Región de Murcia, o que quizás digan que claro, pidiéndolo una sindicalista y republicana, pues es un poco más complicado que se me concedan. Pero como Secretaria General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de la Región de Murcia, el cargo obliga y me dirijo a ustedes, eso sí, con todo respecto y educación (que para eso fui a colegio de monjas) a fin de pedirles unas poquicas cosas para el año 2025.

No se crean Sus Majestades que voy a pedir subvenciones para nuestro sindicato, en concreto para la Federación de Pensionistas y Jubilados de la Región de Murcia, porque como Sus Majestades ya saben, el 85% de la financiación del sindicato proviene de la cuota sindical de su afiliación.

El asunto es que quiero pedirles empatía, sí, empatía. Y no se confundan otra vez, que no es para mí, ni para la federación a la que pertenezco, que de eso tenemos mucho, y lo hemos demostrado ampliamente, reivindicando una sanidad pública y de calidad, pensiones dignas, ayudas necesarias en dependencia o servicios sociales, luchar contra pobreza energética o la brecha en las pensiones. La empatía es para el Gobierno regional personalizado en la consejera regional de Política Social, que sí andan un poco escasos.

No se me vayan a enfadar Sus Majestades que no es que sea acusica y mentirosa, que tengo datos. Llevamos más de dos años esperando que la consejera nos traslade un documento al que se comprometió sobre regulación actualizada de las residencias de mayores y centros de día de la Región de Murcia. Eso sí, tiempo de privatizar las residencias sí ha tenido.

Al Gobierno y la consejera se les olvida que en esta Región la esperanza de vida de media en Murcia está en 85 años, y que las personas mayores de 65 años son aproximadamente un 16% de su población. También se les olvida que la salud, tanto física como mental, la formación en prevención y cuidado de la salud, así como el autocuidado, y los recursos adecuados y a su alcance para el autocuidado son fundamentales en las personas mayores porque vejez no es sinónimo de enfermedad.

Si tuvieran un poquito de empatía establecerían la dotación de recursos profesionales especializados como facultativos especialistas en geriatría en residencias y hospitales públicos, pero también terapeutas ocupaciones, fisioterapeutas, ópticos-optometristas, entre otros, en los equipos de atención primaria. Pero no, no se generan estas plazas y siguen enviando a las personas mayores a centros privados a que nos hagan pruebas cuando tenemos los mejores profesionales en sanidad pública en todas sus categorías.

Majestades, y qué me dirían si les muestro que la gestión de la dependencia en esta Comunidad ha sido nefasta. No hay más que ver los datos ofrecidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (que digo yo que algo sabrán del tema) en un informe hecho público que analiza los 18 años de Ley de Dependencia. En la Región de Murcia, la cifra asciende a 9.714 fallecidos mientras aguardaban en la lista de espera de las prestaciones y servicios de dicha norma. De ellos, 5.118 ni siquiera llegaron a ser valorados, mientras otros 4.596 murieron cuando ya disponían de un dictamen como beneficiarios de la ley, pero nunca llegaron a recibir las ayudas o a acceder a los servicios. A 30 de noviembre de 2024 había en la Región 9.900 solicitantes de la dependencia a la espera de acceder al sistema.

Los señores y señoras de la Asociación han alertado de la necesidad de mejorar la financiación, pero el Gobierno de la Región de Murcia erre que erre. De acuerdo a los datos del portal estadístico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad), entre 2020 y 2023, el Gobierno central elevó sus fondos un 97,6%, mientras que la Comunidad lo hizo un 10,3% para una inversión conjunta de 298 millones.

Sres. Reyes Magos, o quizás sean sus Majestades los Reyes Magos de Oriente; bueno, ustedes perdonarán, tampoco pido tanto, solo un poco de empatía del Gobierno regional para con las personas mayores, empatía que debería sobrarles, dado que gestionan el dinero de todas las personas que viven en esta Comunidad. Buen viaje.

