¡Cómo me gustan las historias! «Lamayor tanda de bofetadas que he recibido en mi vida me la dio un cura —me cuenta un amigo en el mostrador de mi tienda—. Yo tenía once años y era monaguillo en mi pueblo. El párroco se había quedado sin vino para la misa de doce y nos pidió a otro compañero y a mí que fuésemos veloces hasta la iglesia del pueblo de al lado a que nos llenasen una pequeña garrafa. Yo conducía la bicicleta y mi amigo, acomodado en el sillón de atrás, sujetaba la botella. De regreso, fue idea mía el detenernos detrás de unos limoneros y darle a escondidas un tiento al vino. El otro monaguillo, que le tenía mucho miedo a aquel cura, se negó. ¡Nos va a pillar! Pero yo no me reprimí y le propiné un buen trago. ¡Estaba buenísimo! Cuando le entregamos la garrafa al párroco, la sopesó, la miró a contraluz y soltó ¡aquí falta vino! Tras negarlo nosotros varias veces, poniendo incluso el nombre de Dios en vano, nos ordenó que le echásemos el aliento. ¡Madre mía!, no esperaba que pudiera utilizar ese método de investigación, propio de un ciego avaro con su lazarillo. Mi amigo pasó con éxito la prueba, pero yo, tras enjuagarme con rapidez la boca con saliva, le eché con poca fuerza el aliento. No me dio tiempo a negar la evidencia, porque en décimas de segundo me cayó una lluvia de bofetadas, puñetazos, patadas e insultos. Qué listo era aquel cura…; se notaba que había sido cocinero antes que fraile (monaguillo antes que cura)».

