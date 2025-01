Ballesta es diferente

Lo que le pasa a José Ballesta es que tiene un proyecto, y no se arredra. No todo lo que emprende se desarrolla al ritmo que él impone, pero esto no le impide retomar lo ralentizado o interrumpido a la vez que abre otros horizontes. Las asignaturas pendientes (transporte público, San Esteban...) se renuevan con más energía y lanza nuevas iniciativas estructurales para ir cuadrando un modelo de ciudad interconectada en la que no haya zonas que queden en sombra (ahora tocan los barrios del oeste). Y toca, desde luego, abordar de una vez un modelo integral y eficiente de transporte público sin el que ninguna ciudad, por muy adornada de otros logros, resulta habitable, sostenible y equilibrada.

Ballesta tiene la virtud de resultar convincente. Pero no por su labia o puesta en escena, sino porque aporta datos constatables sobre su gestión (de la que no excluye la autocrítica) y avanza nuevos proyectos que resultan indiscutibles en su oportunidad y concepción. Y se distingue del conjunto porque no recurre al victimismo, a la confrontación ni a las fáciles excusas. Y se pone deberes ambiciosos, sin importarle que deban ser concluidos a largo plazo, sin ansiedad por la ‘foto finish’. Es un gestor insistente que va dejando atrás las críticas circunstanciales en la convicción de que el resultado final las disipará por la evidencia de los pasos dados. Por si sus propios méritos no lo acompañaran cuenta con el ensayo (prueba-error-error-error...) de la experiencia olvidable de los dos años de interludio desde los que la oposición lo catapultó a la mayoría absoluta.

Una capital como Murcia tiene tajo, y Ballesta no elude ninguno de los frentes. La ciudad que pinta sobre la ya avanzada, con actuaciones en marcha, es muy seductora, y todo el mundo sabe que capacidad de trabajo no le falta, pues no hay político más stajanovista.

En un contexto general en que los discursos se estrellan en la parapolítica, completamente ajenos a los intereses del ciudadano, Ballesta se distingue sin dificultad y representa un prototipo singular, el de quienes se aplican a idear y realizar. Sin producir ruido y sin dejarse amilanar por él. Hoy día, un buen alcalde es un tesoro.

