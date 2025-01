Cuando se acercaba el año 2000, hubo un rumor de que iba a ser un desastre el cambiar de milenio. Los electrodomésticos se volverían locos. Las cuentas bancarias se bloquearían. La informática nos jugaría malas pasadas. Hay quien pasó la nochevieja viendo 2001 Odisea en el Espacio para aprender. Sin embargo, nada de eso pasó y ya estamos en un cuarto de su primer centenario. Ahora los temores son otros o los mismos según se mire.

Entre los viejos, se crearán nuevos impuestos. Se subirán los ya existentes, como la luz y el agua. La cesta de la compra se encarecerá, subiendo el IVA en productos básicos. Las hipotecas que han bajado gracias al Euribor seguirán siendo una espada de Damocles por su incremento seguro. El llegar a fin de mes y el comprarse una vivienda seguirá siendo una utopía. Y en lo que se refiere a lo judicial, son muchas las resoluciones que pueden dar un giro a este país. Desde lo que decida el Tribunal Constitucional en materias tales como el cambio climático y la amnistía, hasta lo que digan los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre casos en trámite de investigación que pueden afectar al Gobierno directamente. Que no es lo único que tendrá que afrontar si el prófugo y los independentistas le sueltan de la mano, como en la canción de Carlos Baute: «Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer». Todo muy divertido, si no fuera porque al final nos afecta a todos esa inseguridad. Ni presupuestos, ni entendimientos, ni concordia. Hasta el mismo Felipe VI ha dedicado su discurso navideño -que ha sido criticado, como era de esperar dijera lo que dijera, por los radicales e independentistas, y alabado por los dos grandes partidos políticos- a pedir menos enfrentamientos.

Por fin saldremos de duda si eran bulos y fachosfera los argumentos de Aldama. Si de verdad Ábalos no sabía nada, y el presidente tampoco. Si su esposa y hermano son inocentes. Si se sentirá engañado aquel sobre el que pende una requisitoria (orden judicial para la búsqueda y captura de un presunto reo), y dejará de apoyar al gobierno, o por el contrario, seguirá exigiendo y consiguiendo favores. Si el Fiscal General del Estado vuelve a ser fiscal. En fin, un año lleno de incógnitas, que nos tendrá en vilo en tanto no se aclaren las cosas judiciales. Y entonces qué pasará. Dimitirá el Gobierno y se convocaran elecciones generales o saldrá reforzado el mismo, si una tras otra de las querellas que actualmente están en trámite se van archivando y el Constitucional les da la razón en la ley de amnistía.

Entre lo nuevo, las pensiones. Dado que cada vez la población, afortunadamente, vive más tiempo y la natalidad decrece. O se congelarán éstas, o los que aún estén en activo se verán obligados a pagar más impuestos. Sea lo que fuere, lo que está claro es que ese rumor siempre infundado de que desaparecerán nunca llegará a ser una realidad, también afortunadamente. Y qué me dicen de esa disciplina de las ciencias de la computación, que emplea un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales, expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, que mejoran cuanta más información tengan. Eso es la inteligencia artificial, que está ya llamando a las puertas. Los estudiantes presentarán sus trabajos con un clic de ordenador, mejor que lo que ya hacen gracias a Google. Nos tragaremos bulos como pavos de Navidad, si nos presentan falsamente caras y voces como verdaderas. Sin embargo, no creo que las sentencias las ponga la inteligencia artificial, porque no será capaz de subsumir la norma genérica al caso concreto, ni tampoco aplicar junto a la ley, la equidad. Esa función solamente la puede realizar un ser humano, para evitar el vetusto aforismo ‘summum ius summa iniuria’. En cualquier caso, la pregunta definitiva será la de ¿quién controlará a los programadores de las máquinas? La legislación aún está en mantillas en esta materia. Esperemos que durante este año 2025 se haga a nivel no solo español y europeo sino incluso mundial, pues estamos colgando en sus manos.

