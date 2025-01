Viajes a ninguna parte

Nunca me había planteado la distancia entre el Sol y la Tierra. No tenía ni idea de que estaba tan lejos. Es más, de haberlo pensado hubiera creído que estaba cerca. En realidad, nadie lo sabía hasta hace poco tiempo, cuando los astrónomos la calcularon en 150 millones de kilómetros. Hay gente que puede imaginar algo así. Algunos datos básicos que encuentro en la Wikipedia: se formó hace 4.600 millones de años, apenas ha cambiado desde entonces y seguirá siendo bastante estable durante otros 5.000 millones de años más. Sin embargo, cuando la fusión del hidrógeno en su núcleo se haya detenido, el Sol se hará tan grande que engullirá a Mercurio, Venus y la Tierra.

Hace seis años, la NASA lanzó un cohete con una sonda para que llegara tan cerca del Sol que pudiera tocarlo y enviar información de vuelta sin achicharrarse. Es decir, tenía que recorrer toda esa distancia sin desviarse, batir el récord de acercamiento al Sol y comunicarse con la tierra desde allí. ¿Qué tipo de información? Algo sobre la aceleración del viento solar y sus partículas energéticas. La pasada Nochebuena se recibió, por fin, una señal. La nave pasó a solo 6,1 millones de kilómetros de la superficie solar. No sé si eso puede considerarse tocar, supongo que sí, en dimensiones estelares, pero el caso es que no se ha derretido y sigue funcionando. Impulsada por la asistencia gravitatoria de Venus, la sonda Parker, a una velocidad nunca vista de 692.000 kilómetros por hora, traspasó la corona solar lo suficientemente rápido para no caer en la estrella. Maravilloso. Según uno de sus ingenieros, se ha hecho realidad una visión de exploración de los albores de la era espacial.

El ser humano es capaz de hacer esto.

Ese mismo día llegaban a las playas de Canarias un millar de migrantes a bordo de varios cayucos tras recorrer una distancia de unos cientos de kilómetros. Su único escudo protector era un chaleco salvavidas y una cubeta para achicar agua. La ONU calcula que 1.400 personas han muerto ahogadas este año tratando de alcanzar España, aunque la ONG Caminando Fronteras multiplica por siete esa cifra, ya que muchas embarcaciones naufragan en los abismos del océano sin dejar rastro. En 2024 han muerto 10.457 personas y un total de 131 embarcaciones se perdieron con todos sus ocupantes a bordo. Entre las víctimas hay 1.538 niños y niñas. Otros miles de niños desembarcan en el más absoluto abandono. A quienes sobreviven les espera una vida de mendicidad y prostitución. El ser humano también es capaz de hacer esto.

Tan lejos, tan cerca. Cuánta inteligencia, ingeniería, sueños, ambición y dinero puestos al servicio del futuro. Cuanto cinismo, indiferencia, olvido, ceguera y desprecio para negar la realidad más dura del presente. ¿Qué nos define como seres humanos? ¿De qué sirve navegar impulsados por la gravitación de Venus, flotar acunados por el viento solar o atravesar a velocidad sideral la corona del Sol si cada día asistimos resignados desde nuestras costas a naufragios de barcas de madera azotadas por olas de un metro como si fueran las naves de los tiempos de la Ilíada?

Suscríbete para seguir leyendo