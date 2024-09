Vuelta al laburo

El lunfardo es la jerga argentina que amalgama el argot lumpen, hampón y carcelario, con expresiones procedentes de lenguas de tres continentes. Un fenómeno propio de las ciudades portuarias como las ribereñas del Río de la Plata. El tango y un nutrido grupo de literatos elevaron su nivel social y artístico. Lunfardo deriva de ‘lombardo’, que en occitano y otras lenguas romances significa ‘ladrón’, quizá porque conocidas familias de banqueros de la Baja Edad Media eran de la Lombardía.

‘Laburo’ en lunfardo es originariamente el trabajo del ladrón (por extensión, se refiere a cualquier trabajo). No olvidemos que tanto ‘trabajo’ como ‘labor’ tienen significados asociados a la penosidad y el sufrimiento, incluso a la tortura. No es extraño, si consideramos que el trabajo también era una maldición bíblica: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente -le dice Dios a Adán cuando lo expulsa del Paraíso- hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás». La admonición divina fue para Adán, en el contexto patriarcal de la Biblia, pero no por ello hemos de extraer conclusiones erróneas; no quiere decir que sea el hombre el que tiene que trabajar o que el trabajo para la mujer deje de ser una condena.

La civilización, para edulcorar el significado, recurre al lema «El trabajo dignifica», la idea del trabajo vocacional y la realización personal como un eufemismo de aquella búsqueda de la felicidad que consagraran los revolucionarios norteamericanos como un derecho inalienable. Evidentemente, hablamos de la civilización liberal y capitalista, porque tiene que ser Marx quien nos ilumine sobre el concepto de plusvalía: el trabajo incrementa el valor del producto manufacturado, pero esa plusvalía no se aplica a la retribución del trabajo, sino al beneficio empresarial, el ánimo de lucro que mueve la economía. La evolución del sistema, como si fuera una primitiva inteligencia artificial, inventa mecanismos de corrección a través de la negociación colectiva y las normas antimonopolio. Pero la base sigue siendo la misma: la ley del mercado, la concurrencia de la oferta y la demanda. Mientras haya más trabajadores que puestos de trabajo, los salarios tenderán a ser baratos; sin importar la cualificación. No santifiquemos a Marx, pero constatemos que su análisis socioeconómico sigue siendo clásico, por más que se califique de heterodoxo.

Las vacaciones parecen una libertad condicional o vigilada. Por eso vuelven cada septiembre los comentarios sobre la depresión postvacacional y otras cuitas que nos entretienen y distraen de la realidad cotidiana: la vuelta a la rutina. Esta no puede ser más deprimente: el trabajo no nos saca de pobres. No comiendo, cubrimos gastos. El ascensor social se ha detenido ¡en la planta baja! Un reciente estudio sociológico incide en la escasa confianza de los jóvenes en el trabajo y la creciente afición por las apuestas. Si esas son las expectativas de los adolescentes, imaginemos las de quienes no son tan jóvenes. La apelación a la imaginación es meramente retórica. En estos tiempos, las aspiraciones sociales son más una cuestión colectiva que individual, porque las rutinas pueden agostarnos para todo el año.

Uno de los recursos más comunes es la indignación, y no hace falta referirse al panorama político, porque se está convirtiendo en uno de los problemas más arduos para la comunidad europea. Típico de las reacciones hormonales: frente a una agresión, la huida o el ataque. A la primera pertenecen la depresión y la alienación. La segunda es la que provoca la querencia por los movimientos políticos radicales. Hay otras formas de superación de las crisis, pero no es el tema de hoy.

En 1934, Enrique Santos Discépolo compuso Cambalache, un tango ideal para resumir esta columna: «Es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de las minas –las mujeres, en lunfardo- que el que mata o el que cura o está fuera de la ley». «Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón», resumía Discépolo, «los inmorales nos han igualao». Y como somos todos iguales, es preciso tener claro quiénes son los inmorales, porque los referentes y los criterios éticos no han regresado y siguen aún de vacaciones.

