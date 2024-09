El disputado voto del diputado maño

En mis tiempos de bachiller, cuando era feliz e indocumentado, me hice del PCE, y en una de aquellas reuniones que llamaban de célula, por supuesto clandestina, un camarada recién reclutado preguntó al comunista más veterano: ¿qué es el comunismo? Y obtuvo la siguiente respuesta literal: «El comunismo es la disciplina de la base al buró político». Nadie manifestó sorpresa, extrañeza o reparo, y yo menos. Me pareció bien. Es el espíritu del militante: señor, sí señor.

Con el tiempo constaté que la consigna no era excepcional y que también en el resto de partidos, y ya sin el pretexto de la clandestinidad, el que se mueve no sale en la foto. Aunque como toda regla tiene una excepción, el PSOE cuenta con la salvedad de Pedro Sánchez, que se rebeló y ganó, y por eso ahora teme a quienes pudieran imitarlo.

Lo cierto es que, conociendo el paño, sufro por el militante socialista aragonés. El PSOE de esa Comunidad acaba de aprobar su absoluto rechazo a la ‘financiación singular de Cataluña’ contra lo decidido por el Gobierno nacional de su partido. Y en buena lógica esto convoca un debate sobre la disciplina. ¿A qué instancia habría que obedecer? ¿A qué buró político, al autonómico o al central?

Si no he contado mal, el PSOE de Aragón consiguió cuatro diputados para el Congreso, y en algún momento tendrán que emitir sus votos para aprobar o desestimar el concierto económico catalán. Podrían hacerlo en contra, satisfaciendo así lo acordado por su partido en el territorio a que representan, y tal vez no tendría mayor importancia si se estimara como un rechazo testimonial. Pero dada la actual composición del Congreso ningún voto puede ser testimonial, pues cada uno es decisivo. Cualquier mínima disidencia en la mayoría de la investidura de Sánchez tumba las iniciativas del Gobierno, y más significativo sería que la disidencia surgiera del partido que las impulsa.

¿Qué hacer? se preguntarán los diputados socialistas aragoneses. Y también los de Castilla-La Mancha, cuyo líder ha expresado su absoluto rechazo al cupo catalán, aunque a diferencia de Aragón, no se haya producido una resolución oficial del partido. Idem para los de Extremadura, por ejemplo. En Murcia no existe tal problema, porque los enviados de Pepe Vélez votan lo que les echen. Todo sea por Illa, qué maravilla.

¿Hasta dónde llega todavía hoy la disciplina de la base al buró político? ¿Y a qué buró? ¿Y qué bases, si es que hubieran bases?

