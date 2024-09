Ruso bueno, ruso malo

A casi todos ha pillado por sorpresa la detención hace unos días del fundador y CEO de Telegram, la app que presume de la mejor encriptación y de defender hasta sus últimas consecuencias la privacidad de sus usuarios. Precisamente por eso, la fiscalía del país galo acusa a Pavel Durov de cooperación con los delincuentes que sin lugar a dudas utilizan su red para el tráfico de drogas, la extorsión o la difusión de pornografía infantil.

No se pone en duda que Durov no forma parte de esa delincuencia, pero se le acusa de no moderar suficientemente los contenidos que se intercambian en sus chats. Curiosamente, es la misma crítica (de momento solo es eso) que se le hace a Elon Musk y su versión de Twitter, rebautizada como X por el emprendedor americano. Ambos, Durov y Musk, alegan que sus plataformas solo permiten que la gente exprese sus opiniones, y se escudan en la libertad de expresión, la causa más noble que un partidario de las libertades democráticas puede invocar.

Los jueces y responsables políticos sospechan, por su parte, que la falta de moderación esconde una razón económica. Es más barato dejar que la gente publique o comparta lo que quiera antes de contratar a moderadores o invertir en tecnología. De hecho, nadie discute el principio de que las redes deben evitar la comisión de delitos, igual que los teléfonos pueden ser intervenidos por orden judicial.

El hecho de que los portavoces del Gobierno ruso hayan puesto el grito en el cielo, defendiendo a un conciudadano ruso del que abominaban hasta hace poco y obligaron a exiliarse, no es precisamente algo que tranquilice a los que dudan de la buena fe de Durov, al que las autoridades galas han dejado en libertad con el compromiso de permanecer en el país.

