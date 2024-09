Lo que necesita Ábalos es amor

Es duro pasar de emperador de la China a jardinero de la Ciudad Prohibida, pero Pu Yi lo llevó bien, y tal vez Ábalos lo llevaría mejor si no fuera porque no lo dejan en paz, como dejaron a aquél. Desde Ferraz ordenaba vidas y haciendas, y ahora no le dicen ni buenas tardes. Y lo peor: le hacen auditorías para que sirvan de tutorial al juez. Es normal que le haya dado un pronto y amague con votar en conciencia, es decir, en contra.

A lo mejor resulta que quien ayudó a hacer de Sánchez el más elevado estilita va ahora y derriba la columna. Pero para eso hay que tener el espírtu de Sansón, quien para cargarse a los filisteos se sacrificó a sí mismo al derrumbar las columnas del templo. Y Ábalos tiene el problema de que durará como diputado lo mismo que dure Sánchez como presidente. Siguen siendo supervivientes paralelos.

Ábalos llora la injusticia de que, sin estar imputado, lo hayan desplazado, mientras que a la que preside el Congreso y a otros los arropan a pesar de sospechas similares a las que a él lo rodean. Pero sabe que si no está imputado es porque el juez se guarda esa baza para el final de la instrucción, pues de hacerlo antes el caso escaparía de su jurisdicción por el aforamiento del valenciano. (Antecedente: a nuestro Valcárcel aguardaron para imputarlo en el caso desaladora cuando dejó de ser eurodiputado). Sabe Ábalos, enfín, que todo llegará.

Y mientras tanto, el PSOE empuja, añade y orienta al señor juez, pues resolver el caso con Koldo como único mártir sería como saldar la Gürtel con el Bigotes. Los socialistas tienen que entregar una pieza algo más valiosa, y esa es Ábalos, ya amortizada. El chivo expiatorio, el cortafuegos justo antes del núcleo duro, una víctima propiciatoria sobre la que hacer descansar la credibilidad del desafuero.

Y Ábalos sufre. Por su situación judicial futura, claro, pero sobre todo por el vacío de los suyos. Un vacío que pretenden llenar desde la derecha, de la que escucha el canto de las sirenas («Ábalos, habla», «Ábalos, cuenta lo de Delcy», «Ábalos, vota con Puigdemont»...), pero Ábalos solo quiere que lo quieran, que Sánchez le explique por qué lo destituyó de aquella manera, que le digan que todo ha sido un mal sueño. Lo que necesita es amor. Incluso cuando arda definitivamente en la hoguerra aspirará a un gesto de cariño. Aunque sea íntimo y secreto para consuelo de sus cenizas.

Suscríbete para seguir leyendo