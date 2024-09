Inmigración: ¿Y cuando llega qué?

La llegada masiva de inmigrantes ilegales a las islas Canarias procedentes de las costas africanas, muchos de ellos menores no acompañados, y las dificultades de gestión que ello comporta, han recrudecido el debate sobre la inmigración en España imprudentemente atizado por dirigentes políticos, influencers en redes y algunos medios que vinculan, sin matices y con escaso rigor empírico, la inmigración con la inseguridad. No obstante, no solo es un error, sino una falacia reducir el fenómeno de la inmigración a la seguridad. La inmigración es une fenómeno complejo de naturaleza multidimensional, y esto es precisamente lo que se deduce de las declaraciones que ha ido vertiendo Pedro Sánchez durante su reciente gira por diversos países de África Occidental, unas declaraciones que lo sitúan muy lejos de aquel Sánchez que, recién llegado a la Moncloa en 2018, ofreció el puerto de Valencia para acoger al barco Aquarius que navegaba con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados y cuyo desembarco en Italia había sido vetado.

El presidente empezó su periplo africano señalando que la inmigración regular es, desde el punto de vista económico, deseable y necesaria, ahondando en la idea de la inmigración circular; continuó apostando por el reforzamiento del control policial fronterizo y de la lucha contra las mafias que trafican con personas, y concluyó avalando las deportaciones de inmigrantes ilegales como mecanismo para desincentivar a las mafias y recordando que la legislación española y europea obligan a ello. Economía, integridad de las fronteras, lucha contra el crimen organizado y cumplimiento de la ley han sido, pues, los elementos que Sánchez ha priorizado en su reciente abordaje de la inmigración, unos elementos que no son precisamente los que suelen esgrimir los partidos de izquierdas. Es evidente, pues, el deslizamiento del presidente del Gobierno a unos postulados que no solo están muy próximos a los del PP, sino que tampoco distan sustancialmente de la posición de Vox y que podrían permitir acuerdos de Estado con amplios apoyos parlamentarios.

Sin embargo, sigue sin abordarse la otra cara de la moneda por lo que respecta a la inmigración, que no es como llegan, en qué condiciones y para hacer qué, sino qué pasa a partir del momento en que residen en España, es decir, cómo se integran. Para ello hay que tener en cuenta que existen dos modelos básicos de integración de los inmigrantes: el asimilacionista, que implica la adecuación del inmigrante a la sociedad receptora, y el multicultural, que se basa en la tolerancia y la no discriminación por razón de etnia y cultura y que ensalza la diferencia, además de un modelo de exclusión que no puede considerarse de integración, porque no pretende integrar. En España se ha tendido a adoptar un modelo multicultural, más por inercia que por absoluta convicción, que se está revelando cada vez más problemático. Por ello, quizás ha llegado el momento de debatir, de exponer virtudes y defectos de cada modelo y de buscar consensos también en materia de integración. Porque, al fin y al cabo, es de lo que la mayoría habla cuando habla de inmigración.

