Homenaje pendiente, en España, a la lucha antifascista republicana

El pasado día 24 de agosto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con otros altos cargos ministeriales, participó en París en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la liberación de la ciudad, presididos por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que recordó a los republicanos españoles de ‘La Nueve’ por su contribución a ese hecho, en agosto de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.

Para conocer más extensamente datos sobre esa compañía, mayoritariamente integrada por republicanos españoles y bajo el mando del capitán Dronne, remito al lector y lectora interesados a mi artículo en La Opinión Los hombres de La Nueve, publicado el 24 de noviembre de 2014, en el que daba cuenta de la visita a Murcia de la periodista Evelyn Mesquida para presentar su libro La Nueve. Los hombres de esa compañía formaban parte de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, comandada por el general Leclerc. Ellos fueron los primeros en entrar en París aquel 24 de agosto de 1944, escoltando al general De Gaulle a bordo de los semiorugas ‘Guadalajara’, ‘Madrid’, ‘Guernica’, ‘Brunete’, ‘Jarama’, ‘Ebro’, ‘Teruel’, ‘Belchite’ o ‘Don Quijote’.

'La Nueve. Los españoles que liberaron París', de Evelyn Mesquida / Diego Jiménez

Precisamente, en la jornada anterior a ese homenaje citado arriba, el ministro Torres, junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, de origen español, anunció que el primer lugar de Memoria declarado en Europa, fuera de España, será para el ‘Jardín de la Nueve’, inaugurado el 3 de junio de 2015 junto al Ayuntamiento de la capital francesa. Añadió, además, que el ejemplo de ‘La Nueve’ debe hacer reflexionar a nuestra juventud sobre el precioso valor que es la democracia, valor que hay que defender cada día, más en estos tiempos en que asistimos a rebrotes de neofascismos y populismos, y consideró a estos combatientes unos verdaderos demócratas, que, con su compromiso antifascista, pusieron los cimientos de la Europa de las libertades de la que hoy disfrutamos. Obvió citar que ese mismo compromiso antifascista alentó a esos republicanos en la guerra de España.

El ministro Torres entregó a la alcaldesa de París una moneda conmemorativa acuñada por el Gobierno de España para rendir homenaje a los combatientes de ‘La Nueve’ (La cursiva es mía. Nótese que en ningún momento alude a la condición de republicanos de esos combatientes –el PSOE hace tiempo que abjuró de esa ‘etiqueta’-, entre los que se encontraban comunistas, socialistas y anarquistas).

Dicho esto, a mí hay cosas que no me encajan. Empezando por la ‘broma pesada’ que supuso la presencia en París del monarca Felipe VI con ocasión de la inauguración del citado Jardín de la Nueve en junio de 2015. Aclaro: un monarca que debe su condición a la elección de su padre, Juan Carlos I, como sucesor -a título de rey- por el dictador que masacró a los republicanos en la guerra de España y luego permitió que fueran asesinados, muchos de ellos, en los campos de exterminio nazi no parece que fuera a la capital francesa con el ánimo sincero de homenajear a aquellos republicanos. De hecho, diversas asociaciones que agrupan en Francia a descendientes y amigos de los exiliados de la España republicana consideraron en su día como un ‘insulto’ que el jardín dedicado en la capital parisina a aquellos combatientes republicanos fuera inaugurado por el monarca español, lo que hicieron constar en carta dirigida a la alcaldesa parisina.

En su intervención, el ministro Torres anunció también que, a finales de este año, se va a poder contemplar en Madrid una gran exposición sobre ‘La Nueve’, pues dijo que «queremos que el gran público español conozca qué fue esa compañía, cómo fue su entrada en París y, en suma, su compromiso y su papel en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial». Segunda cosa que no me encaja y que repito: ¿Los republicanos españoles lucharon contra el fascismo solo en la II Guerra Mundial? ¿Y qué fue, si no, la guerra de España?

Añado, para terminar: ¿qué impide declarar y erigir con carácter institucional, dentro del Estado español, un ‘Lugar de la Memoria’ que recuerde y rinda homenaje al exilio republicano, a quienes se integraron en ‘La Nueve’, a quienes penaron, sufrieron y murieron en la guerra de España, y en los campos de exterminio nazi, por el desprecio y el olvido del dictador Franco, con la contribución destacada de su cuñado, Serrano Suñer?

Queda pendiente ese homenaje en nuestro país a los republicanos de aquí, que se fajaron contra el fascismo, y a los del exilio, cosa que, hasta el día de hoy, la fórmula monárquica del Estado no lo ha hecho posible. Si algún día se celebrara, se habrá pasado página de una deuda pendiente de la Transición

