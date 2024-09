Una tontería lo de Teniente Flomesta

Corregido. Cuando se inauguró el nuevo plan de movilidad de la ciudad de Murcia, ya escribí aquí que, de todas las tonterías que se podían hacer con la circulación de vehículos, probablemente, la más gorda fuese quitar la doble circulación de la avenida Teniente Flomesta y obligar a los conductores que viniendo en esa dirección se disponían a llegar a la autovía a desviarse a la calle de Correos, llegar hasta Centrofama, seguir por Jaime I y volver al plano de San Francisco por la Gran Vía para poder girar a la derecha y seguir tu camino una vez que has ahumado el centro de Murcia con tu tubo de escape. Este error tan absurdo ha sido corregido y ya Teniente Flomesta vuelve a ser de doble dirección. Es que lo que habían parido con el plan, en este caso, no se le ocurre ni al que asó la manteca.

Le sentaba mal. Un hombre a otro, en una pequeña tienda de La Arboleja (el acceso a esta pedanía de Murcia tenía el mismo problema para los que venían por Teniente Flomesta hacia la autovía): ‘Cada vez que regresaba de ver a mi madre en el hospital Reina Sofía y me tenía que meter por la calle de Correos y dar toda la vuelta, me cagaba en to, Paco’.

Extrañada. Una persona humana que está leyendo este periódico el jueves comenta: ‘Qué extraño me parece que todas las familias de Ricote se negaran a vacunar a sus hijos contra la gripe. ¿Todos?, qué raro, cuando, además, el 98% de los padres de la Región lo apoyaron’.

UNA PASTA

Una pasta. Carlos Alcaraz ganó el año pasado 38 millones de euros, 9 de ellos en las canchas de tenis, y el resto en patrocinios de todo tipo, coches, ropa, alimentación (El Pozo), cremas solares, moda, etc. Si ustedes suelen ver los partidos de este fenómeno del tenis, observarán que, nada más acabar, se va y abre una bolsa que tiene la marca visible, se pone una chaqueta de chándal con el icono de la firma fabricante y aloja en su muñeca un reloj dorado que pesa medio kilo. Pues por hacer todo esto y otras cosas, le pagan esos millones. Y es que el poder de atracción y de despertar simpatías del excelente jugador que es vale millones. Dondequiera que juega la gente se pone de su parte.

Salud mental. Cuando Carlos Alcaraz habló a la prensa después de perder su partido de segunda ronda en el grand slam de EE.UU. hizo unas declaraciones que demuestran dos cuestiones, una, que es un chico de 21 años con muchísima presión por todas partes, y, dos, que tiene la suficiente claridad de ideas y sinceridad para decir que debe trabajar su parte psicológica y mental. Esto es un ejemplo que les da a otros chicos y chicas de su edad, y eso es muy positivo: si hay un problema de este tipo hay que decirlo y tratarlo.

El tiempo pasa. En la calle, se me acerca un hombre mayor y me saluda. Lo miro y no consigo encajarlo en mi memoria. Entonces él dice: ‘Usted me dio clase en el instituto de Escombreras’. Yo le estrecho la mano y sonrío: ‘¿te das cuenta de que de eso hace cincuenta años?’ le pregunto (es que los hace) Ambos charlamos y recordamos cosas de aquellos lejanos tiempos.

Situación grave. He comenzado a ver la serie The bear. El tema no me atraía y el actor principal nunca me ha caído muy bien, pero como tanto personal dice en las redes y en todas partes que es tan buena y le han dado tantos premios, no me quiero quedar fuera de onda, no vaya a ser que la gente piense que soy un retrógrado. Y ahora que yo estaba dispuesto, mi mujer dice que no le gusta, que la agobia un poco tanto lío en esa cocina, y tanta grasa, y tanta gente gritando. O sea, que, seguro, la tengo que dejar, o verla yo solo, porque nada más tenemos un televisor.

Barbaridades. Un portavoz del PP ha declarado públicamente que Pedro Sánchez ha ido esta semana a Gambia, Senegal y Mauritania a animar a los africanos a que vengan a España cuantos más y más ilegales mejor. Este mismo, Miguel Tellado, dijo en la tele que el Gobierno debía movilizar a las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras de los inmigrantes. Supongo que criticar a Sánchez es su misión, pero yo no sé si estos disparates calarán en alguien más que en su público incondicional. Por otro lado, hay que destacar lo dicho sobre este tema de los inmigrantes por el presidente Moreno Bonilla en el parlamento andaluz, en un debate con Vox. Más serio que un ajo le explicó a su portavoz que Andalucía necesitaba inmigrantes legales para mantener su economía, y le preguntó al portavoz ultra que si lo que estaba diciendo era que todos los extranjeros son unos delincuentes y unos salvajes, añadiendo que no debían utilizar estos argumentos en el debate político. Un hombre del PP con la cabeza clara, este Juan Manuel Moreno.

Poca Novedad. Dicen los políticos que este año vamos a tener un ‘otoño caliente’. ¿Y cuándo no es Pascua? n

