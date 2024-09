Inmovilidad municipal

Termino mi descanso veraniego y arranco la temporada no como me gustaría. He vuelto zen de mis vacaciones y con ganas de repartir paz y amor y sobre todo con muchas ganas de ganar adeptos en la práctica del sudapollismo, pero es imposible.

Vuelvo a esta columna de opinión algo cabreada. La noticia se hizo viral a los pocos días, una chico con discapacidad y movilidad reducida no podía subir a un autobús en la ciudad de Murcia porque la rampa del autobús en la que tenía que subir estaba averiada. Esto puede parecer una anécdota pero no lo es.

Vivimos en la mejor tierra del mundo, o eso no paran de repetirnos, y dentro de esta tierra, vivo en la capital donde todo es pan y circo, porque lo que es trabajar por la mejora de la vida de la gente brilla bastante por su ausencia.

La política municipal tiene una magia especial que no tiene el resto, trabajar desde la cercanía, conocer a los vecinos, política de verdad con mayúsculas, algo que noto que está muy alejado de los políticos que gobiernan la ciudad en la que vivo. Muchas flores, mucha feria, mucha noria pero los problemas reales no son atendidos de la manera que me gustaría como vecina de la ciudad que soy.

Siento impotencia y rabia al ver lo ocurrido hace unos días en la ciudad de Murcia con una madre y su hija con discapacidad y movilidad reducida al no poder subir a un autobús porque la rampa estaba estropeada, no dé uno, sino de dos autobuses.

Un usuario lo denunció por redes sociales y rápidamente salieron todos, Ayuntamiento, empresa concesionaria, ¡todos!, a aclarar que era algo ocasional y que en poco tiempo la flota sería sustituida por autobuses en mejor estado y que no volvería a ocurrir. Pero qué quieren que le diga, vamos tarde en servicios públicos y no me vale que la actual corporación achaque todos los males al gobierno municipal anterior o a Pedro Sánchez.

Las políticas de los cuidados no existen, la inversión en servicios públicos brillan por su ausencia y no de ahora, esto ocurre desde hace demasiado tiempo. La séptima capital que somos está a años luz de lo que debería haber sido desde hace años. Una ciudad accesible, que apueste por el medio ambiente y por una movilidad verde, pero preferimos la fiesta, la sardina, los cobetes y las flores. Lo de invertir en servicios públicos que ayuden a los vecinos de la ciudad de Murcia y pedanías y sobre todo que cuide nuestra salud y apueste por el transporte público y no ser cochista quizás el siglo que viene lo consigamos. Siento impotencia, porque si yo llego a estar en ese autobús esa mañana, quizás acabo en el calabozo. Todos los autobuses de la ciudad y la región deben estar adaptados para todos los ciudadanos, y no me vale que haya sido algo puntual, políticos y ciudadanos sabemos que no es así. Que el abandono y la falta de servicios públicos de calidad en temas de transporte es una demanda desde hace demasiado tiempo. Y aquí seguimos.

Señores políticos, menos comunicados e investigaciones sobre las incidencias y más remangarse y trabajar para que los servicios públicos de todos sean impecables. Las fiestas después, los ciudadanos y la política de los cuidados antes, es sencillo, pero parece que llevan demasiado tiempo sin darse cuenta. Quizás deberían durante una semana coger una silla de ruedas y a un familiar y tener que desplazarse para ir al hospital o al centro de salud en transporte público, no en taxi. También les invito a pasear por las calles y ver la cantidad de barreras arquitectónicas que tenemos, dejen de mirarse el ombligo y céntrense en lo importante, la gente, sus necesidades, su bienestar, la movilidad, la conexión entre pedanías y la ciudad, más frecuencia en el transporte, más movilidad sostenible y más carriles bici y menos corredores verde que son asfalto puro.

Yo intento practicar el sudadollismo, pero no me dejan, lo de meterme en líos está claro que ya no tiene vuelta atrás.

Salud.

