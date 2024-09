Inmigración y turismo

Tras la crisis financiera de 2008, ocasionada por la burbuja inmobiliaria, algunos resorts de la Región intentaron reconvertirse con rapidez a las nuevas circunstancias. Y así, algunas de las obras en marcha, concebidas para un turismo de lujo (chaletes independientes y grandes villas) fueron adaptadas como adosados o incluso como pisos convencionales, similares a las viviendas familiares de estructura urbana.

La vuelta de tuerca suponía la apertura de aquellos espacios exclusivos a la demanda interior y a economías de familias con trabajo capaces de soportar una hipoteca de pequeña escala.

Quienes primero detectaron la oportunidad fueron los trabajadores inmigrantes del campo, un sector básico de la Región que no fue arrastrado por la burbuja y que, de hecho, a pesar de suponer un porcentaje reducido de la economía regional, suele ser refugio de mano de obra cuando estalla la crisis en otros sectores.

Muchas familias inmigrantes que acumulaban ahorros y con ellos habían ido adquiriendo viviendas incluso en los espacios céntricos de las ciudades con más actividad agrícola, empezaron a interesarse por las nuevas ofertas de los resorts, asequibles para sus ingresos. Y, naturalmente, las compraron.

Y se produjo el choque. Empezaron a convivir en la misma ciudad (los resorts son ciudades de nueva planta) turistas ricos e inmigrantes pobres, extranjeros ociosos y extranjeros trabajadores, ciudadanos de países boyantes que buscaban en el nuestro un retiro placentero, y ciudadanos de países depauperados que querían encontrar aquí un modo estable de ganarse la vida.

Un proyecto común

Si en las propias ciudades ya había algunos conflictos por el hecho de que los trabajadores inmigrantes adquirían pisos céntricos que no estaban al alcance de los trabajadores nacionales desplazados de sus empleos por la crisis del ladrillo, en ciertos resorts era todavía más evidente que los turistas, que habían invertido en residencias exclusivas, se sentían molestos por la modificación del modelo original que se les vendió.

Y es curioso, porque ambos, turistas e inmigrantes, compartían el mismo proyecto: vivir entre nosotros. En los primeros se daba una contradicción conceptual: eran ‘turistas residenciales’, lo que constituía una paradoja, pues si eres turista no eres residente, y si eres residente no eres turista. No menos paradójico era el caso de los inmigrantes, ya que perdían esa condicion por la voluntad de nacionalizarse, atraer a sus familias y prolongarse en nuevas generaciones nacidas en el territorio de acogida.

Al final, la propia crisis resolvió el problema. El modelo resorts quebró, dejando un rastro residual, y aquel contingente de inmigrantes, muchos de ellos también integrados en la construcción, regresó en buena parte a sus países de origen tras malvender sus viviendas o quedar éstas en manos de los bancos en los casos en que no habían sido saldadas las hipotecas.

Dos caras de la moneda

Pero turismo e inmigración continúan hoy siendo epígrafes fundamentales del debate social y político. Cada vez con más ahínco. No son meteoritos circunstanciales sino piezas permanentes de nuestro espacio vital. Y, por muy sorprendente que parezca, en determinados aspectos y salvando la naturaleza original, son dos caras de la misma moneda, pues constituyen fenómenos masivos que con frecuencia desbordan las capacidades de absorción en destino.

En Baleares deploran los efectos del turismo termita, que arrasa con todo, y en Canarias se muestran impotentes para acoger la avalancha de personas desesperadas que usan la ruta más peligrosa, la atlántica, para alcanzar la tierra prometida. Las islas son los dos polos mediáticos de los respectivos conflictos, pero casi todas las regiones, entre ellas la de Murcia, y muchas grandes ciudades observan los síntomas de la falta de planificación al respecto.

El Otro

Tanto el turismo como la inmigración apelan a nuestra disposición a relacionarnos con ‘el otro’. Y ahí, la clase política, hace una distinción radical: promueve el turismo, entendiendo que se trata de un factor productivo, e intenta contener la inmigración, cuyo desbordamiento acarrea con frecuencia instintos de rechazo.

Así, la percepción general entiende el turismo como una corriente positiva y la inmigración como un reverso negativo. La sorpresa es que, de pronto, el turismo, para el que se disponen todos los medios que pudieran crear un ‘efecto llamada’, se convierte en un problema, incluso en los ámbitos en que la economía depende de él.

Sin embargo, se pretende acallar tal ‘efecto llamada’ para la inmigración cuando es notorio que el sistema económico, en particular el que sostiene determinados sectores fundamentales, sería inviable sin su contribución.

‘Récord turístico’

El Gobierno regional presume, a finales del mes de agosto, de que el turismo ha batido récord esta temporada, prestando un titular idéntico al de cada año, aunque también cada año se constata en posteriores estudios independientes de organismos acreditados que esta Comunidad crece en ese sector por debajo de la media nacional.

Tal vez el problema consista en que no se trata tanto de facilitar los accesos turísticos como de crear los atractivos para que merezca la pena elegir los destinos

El aeropuerto y el Ave, que en su día se esgrimían como instrumentos imprescindibles para el desarrollo turístico, no parecen responder a aquellas predicciones, establecidas para estigmatizar los reparos de la oposición al primero o por los retrasos al impulso económico que provocaría el soterramiento del segundo.

Tal vez el problema consista en que no se trata tanto de facilitar los accesos como de crear los atractivos para que merezca la pena elegir los destinos. Es decir, de la existencia de un modelo turístico digno de tal nombre. En ese sentido es claro que el turismo regional es inercial, y cuando algo se mueve por la inercia puede derivar de cualquier modo, incluso el más inconveniente.

Con todo y con eso, ya hay señales de termiteo, por muy anecdóticas que parezcan. Por ejemplo, no se le ocurra a usted pedir distraídamente un café o una cerveza en establecimientos enclavados en el centro histórico de la capital si aspira a llegar con solvencia a final de mes.

A ver si va a ser que la conversión de los lugares más bonitos de la ciudades en área reservada para turistas desavisados es a lo que llaman ‘turismo de calidad’, que en la práctica debiera ser considerado como banalidad turística.

Consenso conceptual, pero...

En cuanto a la inmigración, ya se ve cómo está el patio. Se la define como problema cuando con el mismo esfuerzo debiera ser entendida como solución, pero el debate político, intrincado, confuso y con frecuencia perverso, la demoniza o la convierte en extraña moneda ideológica de cambio.

Ni siquiera habría que recurrir al factor de solidaridad, pues esto moviliza el egoísmo incluso entre quienes se reclaman de valores cristianos, a quienes apela infructuosamente hasta el papa; bastaría con hacer la ecuación inversa: solidaridad para nosotros, que somos quienes los necesitamos.

El Gobierno central, en un giro pragmático o tal vez de alcance electoral, habla ya de la necesidad de una inmigración «ordenada y regulada», y Pedro Sánchez ha usado la palabra maldita: deportación. Pareciera que esto acercara posturas entre los partidos mayoritarios, pero no es así, pues parece que la misma expresión tiene significados distintos según quien la proclame, aunque al resto no se nos alcancen los matices.

Por otro lado, los leves reproches de la izquierda coaligada en el Gobierno a este aparente consenso conceptual son exactamente eso, leves reproches retóricos que, como en el caso de la guerra de Gaza, les sirve como ejercicio de penitencia, pero no los conduce a reacciones que obliguen a modificar las políticas al respecto, pues esto conduciría a una inmediata irrelevancia al margen de los sillones ministeriales.

El presidente regional, López Miras, pide al Gobierno central, diálogo para afrontar la cuestión inmigratoria, ya que al parecer tanto PSOE como PP van llegando a una misma conclusión, pero como es la conclusión del PP es difícil que el PSOE se atenga a ese tipo de escenificación.

Por tanto, la clase política en su conjunto está conduciendo a que un fenómeno estructural, de largo recorrido, imposible de atajar, como son las migraciones desde las zonas desfavorecidas del planeta a las que desde ellas se consideran privilegiadas se acabe considerando un problema cuando debería estar considerado como un asunto vertebral de la política de un país como el nuestro. Ni siquiera, digo, por buenismo o solidaridad, sino porque se trata de una traslación natural a la que hay que dar respuesta. Pero son como son.

El turismo y la inmigración, dos fenómenos que ponen a prueba la relación con ‘los otros’, pero que la ineptitud de la clase política en su conjunto convierten en problema, pues los partidos prefieren utilizarlos como armas arrojadizas antes que atender a los verdaderos retos del siglo, para los que obviamente no están suficientemente dispuestos

