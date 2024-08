La gran infravalorada Cartagena

Habrá que hacerse ‘tiktoker’, ‘youtuber’, ‘influencer’ o cualquier otra cosa de esas que te tienen todo el día enganchado a las pantallitas, pensando en cómo crear contenido y exhibirlo ante el mundo entero y obsesionado con incrementar tu número de ‘followers’ y de ‘likes’. Es lo mejor para que te hagan caso. Ahora, me doy cuenta de que quien bautizó todo esto como redes quizá pensaba más en atraparnos que en eso de ampliar nuestras relaciones sociales. El caso es que nos ha tocado vivir en este inevitable mundo virtual de nubes irreales, por el que deambulan desde los personajes y personajillos más influyentes de nuestro universo hasta falsos profetas y timadores de mucha o poca monta. Tan imbuidos y abducidos estamos en este orbe ficticio que nos cuesta separar lo real y lo ‘fake’ de esta irrealidad tan verdadera como que nos gana terreno con cada byte.

No es de extrañar que con este panorama surja el mensaje de una mujer @rrober@ estadounidense, como cualquier otra, que ha triunfado en su ardua labor de viajar por España y comentar lo que le viene en gana para subrayar que nuestra Gran Cartagena está infravalorada. Y, encima, se hacen eco de la cuestión en las páginas de un prestigioso diario de ámbito nacional, con el consiguiente y lógico reposteo posterior de nuestra alcaldesa, presumiendo de cómo enamora nuestra ciudad a cuantos profundizan un poco en sus calles y en sus historias.

Lo hiriente es que haya tenido que venir una ‘influencer’ para abrir millones de ojos cuando los propios cartageneros llevamos décadas y hasta siglos glosando nuestras virtudes y lamentando un sinfín de olvidos, que conllevan abandonos y retrasos de proyectos imprescindibles para que podamos mantener lo de Gran delante del nombre de nuestra urbe.

Quizá el problema sea ese, que tienen que venir de fuera para abrirnos unos ojos con los que casi siempre miramos hacia fuera para enfocar nuestras críticas, quejas y denuncias, pero que en muy contadas ocasiones, revisan el inmovilismo y la resignada aceptación ante tanto evidente desprecio, claramente visible para esta ‘tiktoker’ norteamericana, pero también para tantos otros cuya única plataforma para pregonar lo que nos infravaloran es la tertulia nocturna al fresco, la de la partida del bar o la de una simple conversación con un único follower, aunque a este sí podamos sentirlo.

Elijan ustedes entre la amplia gama de ejemplos que evidencian lo poco que nos tienen en cuenta y la dejadez y pasividad con la que los contemplamos, mientras el tiempo y las oportunidades pasan de largo. Yo escojo nuestro parque de Los Canales, un paraíso natural pegado a nuestro núcleo urbano que sería la envidia de tantas y tantas grandes ciudades, de no ser porque la desidia, el desinterés y vete tú a saber qué más lo tienen en el más absoluto de los olvidos. Lamentable que un organismo con tanto peso y tantos recursos como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla menosprecie a los socios con una piscina y el restaurante cerrados y sin ninguna intención de reabrirlo, a juzgar por sus recientes aclaraciones a este periódico. Mientras tanto, nosotros, los cartageneros, volvemos a mirar de reojo cómo se constituye un nuevo símbolo del abandono en nuestra ciudad. ¿Qué hacemos por evitarlo? Eso sí, después seremos los primeros en sumarnos a esas denuncias, quejas y exigencias, a modo de oportunistas políticos que rastrean en las miserias, buscando más papeletas que papeleras en las que recoger tanta basura. Con lo fácil que sería respirar el aire puro a la sombra de los pinos de Tentegorra y nos empeñamos en seguir marcados por la contaminación de la indiferencia, el conformismo y la quietud.

Normal que otros se aprovechen y nos coman la tostada. Véase el proyecto que se ha puesto en marcha en Benidorm para crear y explotar un laberinto natural en el que perderse entre árboles, junto con un parque aventura con circuitos entre las ramas y tirolinas. Vamos, lo que ya tenemos aquí hace una década, pero que, como tantas otras cosas, no sabemos, no queremos, no podemos o no nos dejan sacarle el pringue. Lo más seguro es que sea todo a la vez.

Tan infravalorada está nuestra Cartagena que, con sus altibajos, lleva sin lucir su potencial grandeza con todo su esplendor desde los tiempos de Aníbal y Escipión. Recuerden que cuando se habla de Cartagena en el resto del mundo, la mayor parte de los terrícolas viajan con su mente a la de Colombia, pese a que tiene algún que otro milenio menos de antigüedad que la nuestra. Me pregunto si, por fin, estamos de remontada o nos limitamos a difundir nuestras posibilidades por un espacio sideral, en busca del exoplaneta que nos animan a fundar nuestros paisanos de Arde Bogotá. ¡Vaya forma de triunfar! Eso sí es ser profeta en su tierra. Ellos sí que son reales y nos muestran que tiene que haber una salida para nuestra salvación, la de nuestra querida Cartagena.

Suscríbete para seguir leyendo