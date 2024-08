Una riqueza publicitaria dilapidada

No será la primera vez que utilizo una tribuna pública para denunciar la perversión estética y ética que suponen las vallas publicitarias en los tramos urbanos, una vez que fueron suprimidas de las carreteras por disposición gubernativa. Pero el argumento principal para ello (que incitaban a la distracción del conductor y causaban un peligro para él mismo y para otros) sigue siendo plenamente válido para los tramos urbanos. Solo hay que ver las consecuencias de atropellar a un peatón aunque sea a veinte kilómetros por hora, y no digamos a los cincuenta que se permiten en los accesos a las ciudades, repletos de vallas publicitarias.

Como publicitario (aunque sea parcialmente amortizado) no niego la funcionalidad de las vallas publicitarias y su efectividad como soporte publicitario. Pero lo que es innegable es el efecto nefasto sobre el paisaje urbano, sin entrar en que una parte considerable de las vallas publicitarias no están legalizadas ni pagan los impuestos correspondientes. Los valleros tienen por costumbre plantar una valla donde se les ocurre que pueden venderla a un anunciante. Y si alguien protesta porque el terreno es suyo, pues ya intentarán negociar con él. Y si no hay nadie que reclame por la invasión de su propiedad, eso que se llevan gratis a la cuenta de resultados de su negocio.

Lo que la autoridades competentes no entienden, o no quieren entender por intereses espurios es que la permisividad con las vallas publicitarias impiden alimentar soportes más convenientes que sí pueden cumplir una función de utilidad genera, como el mobiliario urbano sin ir más lejos.

Y es que los anunciantes y los publicitarios buscan que los mensajes comerciales lleguen a su público objetivo. Si existen las vallas como alternativa barata, no utilizarán los soportes de paradas de autobuses, los vallados de los solares o los mapas de orientación para los que visitan la ciudad.

Las vallas también compiten directamente con la publicidad en transportes urbanos como los autobuses o el tranvía e incluso en los taxis. Todos esos ingresos van a parar a las empresas de vallas, tanto legales como ilegales. La publicidad siempre supone una intromisión molesta para el usuario de un medio, por eso necesita una justificación razonable acerca de su utilidad. Por eso es infame que la publicidad exterior no solo perjudique la conducción y afee las ciudades, sino que impida que el mobiliario urbano se financie en beneficio de todos.

Suscríbete para seguir leyendo