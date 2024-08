Indicios del silencio

Así se las gasta el juez Peinado. Cuidado con acogerse al derecho constitucional de no declarar porque lo tomará «como un indicio». Algo que para el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, Javier Álvarez, y me imagino que también para cualquier estudiante de primero de Derecho, es simplemente ‘impresentable’ y manifiestamente contrario al ordenamiento legal.

Si del silencio se pueden sacar jurídicamente conclusiones, como dijo Peinado, cuando hace unos días el presidente Sánchez se acogió a su derecho legal de no declarar en el caso que afecta a su mujer, qué no podrá inferir este juez de cualquier palabra que salga de la boca de sus acusados. Pavor da pensarlo.

Me reafirmo en lo que escribí aquí hace unas semanas. Cuestionar la estrambótica investigación prospectiva del juez Peinado no significa en modo alguno atacar al Poder Judicial ni supone querer blanquear cualquier presunto ‘delito’ que haya podido cometer Begoña Gómez. Si algo punible ha hecho la mujer del presidente, que responda por ello. Pero se da el caso de que varios meses después de iniciada la causa (general, para algunos), Peinado sigue sin aclarar de qué acusa a los investigados. Sí ha ordenado, en cambio, trasladar a las partes, en contra del criterio de la Fiscalía, el vídeo de la no declaración de Pedro Sánchez (que será debidamente filtrado, claro está).

Demasiados tejemanejes para no tomarlos, aquí sí, como ‘indicios’.

