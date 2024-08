‘Influencers’ y la madre que los parió

Desde los tiempos de los hombres anuncio, por tanto sendos carteles de frente y por la espalda con un mensaje publicitario, no se ha visto tamaña utilización de la persona como soporte publicitario. Lo del hombre anuncio se prohibió hace tiempo, aunque no hacía falta que se prohibiera por la deprimente imagen que ofrecían los portadores en cuestión, que se trasladaba inexorablemente al producto que anunciaban. Lo de los influencers va camino de ello, debido a la perversión que supone cuando la publicidad te llega sin tener conciencia de que es publicidad.

Hace tiempo que las marcas saben que el hecho de que alguien de prestigio utilice ostensiblemente sus productos tiene repercusión en las ventas, sobre todo si de trata de nuevos lanzamientos que no se hayan visto en el mercado. También se sabe que la publicidad con portavoces o ‘embajadores’ de la marca produce efectos positivos sobre las ventas, al trasladarse el prestigio y la atracción del personaje famoso en cuestión a la propia marca y sus productos. Sobre todo cuando la autoridad del personaje tiene que ver con el producto en cuestión, como sucede con algún famoso cocinero anunciando salsas o o cacharros para la cocina. La legitimidad de esa publicidad consiste en que está plenamente identificada como tal. También forma parte de la cultura popular (aunque su defensa ética es mucho más problemática) la técnica conocida como «emplazamiento de producto», que consiste en colocar marcas reconocibles (aunque sea por la forma del envase) en un entorno de ficción cinematográfica. Poca gente sabe que lo primero que hace una productora a la hora de afrontar una realización cinematográfica es montar un esquema o departamento para hablar con las marcas que puedan encajar de cara al guion. A veces es simplemente cesión de localizaciones u otro tipo de favores en especie. Todo vale con tal de reducir costes o aumentar ingresos.

De ahí han nacido, como retoños aventajados, los influencers que pueblan las redes sociales. Cualquiera que haya acumulado un número de seguidores significativo (la cantidad de referencia es opinable) hablando de un tipo de producto o servicio, inmediatamente se siente legitimado para pedir regalos o directamente dinero de patrocinios ocultos. Hace tiempo, un grupo de restauradores de la costa californiana decidió prohibir expresamente la entrada de influencers en sus locales con la pretensión de comer o alojarse gratis. Son las lacras de las redes sociales, que no parecen tener fin en arruinar un entorno de respetabilidad que los profesionales publicitarios han tardado mucho tiempo en construir. No se puede permitir que estos influencers campen por sus respetos, ocultando que es publicidad lo que no es más que publicidad oculta.

Suscríbete para seguir leyendo