Charlando con Alejo

Me hace una entrevista en Onda Regional Alejo J. Lucas. En el magazine del fin de semana Rompeolas, concretamente. Lucas es un periodista con juventud y bagaje, curtido en mil batallas. De los que se patean la calle. Reportero polifónico de micrófono y pluma, al que nada le es ajeno, sabe saltar de una cultura a otra, de la más literaria, por ejemplo, a esa otra de la crónica negra, los tribunales o sucesos, con una destreza sorprendente. Sus reportajes impactantes en televisión buceando en las regiones más oscuras del alma humana no han dejado, no dejan, a nadie indiferente.

Charlamos sobre mi última novela, Cieça.1477. La sombra del rayo (Alfaqueque Ediciones) que ha leído y apreciado. «Me ha encantado», confiesa en público. «Con su lectura he pasado muy buenos ratos en estas tardes calurosas del mes de agosto». Le agradezco sus amables palabras. Conversamos, claro está, sobre la algarada del rey nazarí, la sangre derramada, los cerca de quinientos cieçanos, hombres, mujeres y niños llevados como cautivos a las mazmorras de la Alhambra, en su mayor parte abandonados a su suerte. Pero también, por su importancia en la historia, sobre la cruenta guerra civil que durante más de veinte años mantuvieron los primos Pedro Fajardo y Alonso Fajardo el Bravo disputándose el Adelantamiento del Reino de Murcia. Y cómo no, también son tema de conversación Guiomar (la verdadera protagonista para él), Sancho, Haddad, sus amores y desamores, sus fortalezas y debilidades...

Da gusto hablar con Alejo porque sabe de lo que habla. «Cuando estaba llegando al final de la novela, no quería que terminara», asegura en un momento de la charla. Eso mismo me pasó a mí con su entrevista.

