Imagen generada por IA. / Enrique Olcina

Yendo a regar la orquídea que arrojó su última flor al vacío a principios de agosto y que, sorpresivamente, no se ha muerto, noto que el edificio empieza a tener, de nuevo, los ruidos de todo el año y los olores. El vecino cocina un arroz que aroma todo el rellano y al que no invita, lo cual siempre me pareció mal, pero bueno. Septiembre está esperando en la puerta, y no es que el clima vaya a ser diferente de agosto, pero sí evidentemente en ritmo. Como todos los años.

Vamos a no engañarnos. Septiembre es el nuevo año en el capitalismo en el hemisferio norte. Comienza muchas más cosas que el Año Nuevo, que parece que estamos a mitad de todo. Si en agosto murieron las operaciones bikini, término unisex donde los haya, en un holocausto atómico de cervecitas en el chiringuito, arrocitos, helados y ‘posyáquestamos’ varios, septiembre es el inicio del curso escolar, los coleccionables y las intenciones para el resto del año laboral. Solo nos faltan las uvas el 31 de agosto y las mejores intenciones.

Bueno, pues ahí va. Carpe diem, vive el momento, recuerda que de aquí no vamos a salir vivos. A falta de confirmar la hipótesis de otra vida, intenta hacerlo lo mejor en esta, que es la que de verdad tienes, y si luego resulta que existe un más allá, pues eso que llevas hecho. Intenta ser sinceramente amable, pide las cosas por favor, da las gracias, admite tus imperfecciones y admírate de tus logros, alégrate sinceramente de los éxitos ajenos y no esperes recompensa a cambio por todo eso, salvo la de tu propia satisfacción por hacer lo correcto. Regálate una vida con cosas que no tienen precio y sé, en la medida de lo posible, feliz..